聖誕外遊必睇！參加AlipayHK「百萬富翁之旅」 旅行消費變投資！

又到聖誕，不少港人都買定機票，準備外遊度假。在盡情吃喝玩樂的同時，你的消費隨時可以變成巨額獎賞！事關AlipayHK最近推出「Travel Bonanza百萬富翁之旅」活動，只要在東南亞地區旅途中使用AlipayHK消費，不僅能賺取現金券回贈，更有機會獨贏總值美金一百萬的終極大獎！即睇內文了解參加詳情啦！



跨境支付新玩法 聖誕出遊消費變贏獎契機

對於熱愛旅遊的香港人來說，聖誕想去一轉快trip，不外乎是「返鄉下」去日本、韓國滑雪，又或者飛去泰國避寒，甚至簡簡單單北上內地亦是熱門選擇。AlipayHK作為港人必備的支付工具，讓用戶旅遊時能以港幣結算，免去兌換現金的煩惱。

今個聖誕，AlipayHK更將這種便利升級為發達機會！由即日起，AlipayHK用戶只需在App內搜尋「百萬富翁」，即可進入「Travel Bonanza百萬富翁之旅」活動頁面。活動覆蓋範圍極廣，包括港人最愛的內地，以及日本、韓國、泰國等接受AlipayHK支付的熱門旅遊點。換言之，你原本就要花的酒店錢、手信錢、大餐錢，現在通通變成衝擊大獎的彈藥。

▼▼▼即睇進入活動頁面流程▼▼▼

步驟一：

步驟二：

步驟三：

步驟四：

獎賞一：完成任務即賺HKD 75現金券回贈

今次活動旨在讓大家在旅途中增添樂趣，所以大部分任務都非常簡單，例如是瀏覽旅遊及門票優惠、瀏覽深圳或日本精選優惠、購買eSIM產品，甚至是簡單地邀請朋友一同參與活動。只要完成3個回合的任務，即可以輕鬆袋走HKD 75的現金券回贈！

獎賞二：每週「消費王」額外贏HKD 8,000獎賞

如果你打算在聖誕期間玩盡佢，那就要留意這個進階獎賞。AlipayHK在活動期間，每星期都會統計累積消費最多的用戶，而這位「消費王」將會額外獲得價值HKD 8,000現金券回贈。如果你準備在旅途中購買奢侈品，或者預訂豪華酒店，分分鐘有機會袋這$8,000！

獎賞三：獨贏總值100萬美金超級大獎

活動期間，跨境線下累積消費最高的參加者（包括內地及日本、韓國、泰國等接受AlipayHK支付的線下商戶），將可以獨得總值100萬美金的超級大獎。獎品內容極豐富，不只是現金券，更包括$10,000美金等值的現金券、Voyager全年旅遊現金券，甚至還有體育賽事及演唱會門票等等！

今個聖誕去旅行，記得全程使用AlipayHK支付，讓你的聖誕假期值回票價！如有興趣了解更多，請即瀏覽：https://alipayhk.co/4p7cVj6

（資料及相片由客戶提供）