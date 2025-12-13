明日的天氣｜天文台天氣預測今/明日天氣＋未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，初時有一兩陣雨。天氣顯著轉涼，明早市區最低氣溫約14度，新界部分地區寒冷。日間部分時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約20度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風。星期一早上仍然清涼。隨後一兩日部分時間有陽光，氣溫逐漸回升，但內陸地區日夜溫差較大。(更新至12月13日下午10時20分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈強烈季候風信號現正生效。今日現時溫度約16.3度，最高溫度23度，最低溫度16度，相對濕度為百分之78。強烈東北季候風正影響廣東沿岸地區。同時，一道廣闊雲帶為廣東帶來幾陣雨。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料與冷鋒相關的強烈東北季候風正影響廣東沿岸地區，本港風勢頗大，今晚有一兩陣雨，天氣顯著轉涼。明早市區最低氣溫約14度，新界部分地區寒冷。星期一早上仍然清涼。市民請留意天氣變化，注意保暖，多關顧長者及慢性病患者。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為20度，最低溫度為14度，相對濕度為百分之35-80。明天天氣顯著轉涼。大致多雲，日間部分時間有陽光及非常乾燥。明天的紫外線指數為4，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由12月14日至12月22日，一股強烈東北季候風會在未來一兩日影響華南沿岸，該區早晚清涼，天氣乾燥。隨著季候風在下週中期緩和，廣東沿岸天色好轉，氣溫逐漸回升，但內陸地區日夜溫差較大。預料一道廣闊雲帶會在接近週末為華南帶來幾陣雨。隨著該雲帶轉薄，下週末期間該區天色較為明朗。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫