中國人壽（海外）新服務平台　四層級別會員享有「五大板塊」禮遇

中國人壽（海外）宣佈，全新「ENRICH·盈加」會員禮遇體系、增值服務平台正式上線。「ENRICH·盈加」平台通過嶄新「五大板塊」權益禮遇與「四層會員」級別，致力滿足客戶對高品質生活的多元化需求。由即日起，合資格客戶可登錄「ENRICH·盈加」平台，領取和啟動覆蓋「養老、健康、財富、教育、生活」五大核心領域的專屬分級權益禮遇。



「ENRICH·盈加」會員禮遇體系、增值服務平台通過嶄新「五大板塊」權益禮遇與「四層會員」級別，致力滿足客戶對高品質生活的多元化需求。（中國人壽（海外）提供）

會員禮遇精準分層 尊享體驗

「ENRICH‧盈加」設有四層會員權益禮遇體系，實現服務精準匹配：

1. 鑽石會員

鑽石會員是為追求全方位卓越生活的尊貴客戶而設，禮遇全面覆蓋五大板塊，鑽石客戶成為會員後，即享有迎新禮遇雙人下午茶。另外，會員尊享權益內容豐富，例如養老權益，會員可享受平台的提供一對一內地養老規劃諮詢、養老社區試住體驗、機構參觀、床位費折扣。

健康權益方面，鑽石客戶可享指定醫院貴賓專屬禮賓通道及腫瘤防治資源平台，至於教育權益，涵蓋親子課程、遊學諮詢與升學指導等。此外，客戶將不定期受邀參與僅限鑽石會員的尊享活動，盡享全方位、個性化禮遇。

2. 白金會員

白金會員是為注重高效與品質的客戶量身打造，在核心的養老規劃上，同樣享有一對一諮詢、床位費折扣、旅居優惠，服務務實周全。客戶可盡享財富增值規劃、子女教育及生活消費的廣泛優選權。

中國人壽（海外）香港分公司一眾管理層共同見證全新增值服務平台「ENRICH·盈加」正式上線。（中國人壽（海外）提供）

3. 金會員

除了合作養老機構床位費折扣、旅居優惠等核心養老關懷權益，金會員客戶可享財富規劃講座、教育資訊，以及覆蓋日常生活的酒店與品牌消費優惠。

4. 基礎會員

會員可獲取養老、健康、財富、教育、生活五大範疇的基本資訊與優惠通道，通過持續互動，逐步解鎖更多升級禮遇。

平台正式上線 即時享有權益

自即日起，所有合資格客戶均可通過登錄「ENRICH‧盈加」增值服務平台，驗證身份後一鍵領取相應等級的專屬權益，開啟全景式「豐盛人生」規劃。中國人壽（海外）表示，「『ENRICH·盈加』增值服務平台的正式上線，標誌着我們『盈在人生每一刻，成就世代贏家』的承諾進入全面兌現階段。這不僅僅是一個增值服務平台發佈，更是一套可即時啟動、終身伴隨的價值交付體系」，中國人壽（海外）邀請每一位客戶登錄平台，親身探索和開啟其專屬禮遇。