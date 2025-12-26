鐵騎士讓巴士出大路　獲車長舉手道謝　後續舉動更窩心：勁有禮貌

車輛要小路出大路，司機必須確認大路沒有來車靠近，最近有網民上傳影片，顯示片主於事發時駕駛着電單車，左邊的小路出現1輛雙層巴士，正等待合適時機出大路，此時片主讓巴士先駛出路口，巴士車長見狀也「禮尚往來」，向片主舉手道謝，巴士駛出大路後右轉，片主緊隨其後，不料看到車長忽然再閃數下雙黃燈，感謝後車禮讓，讓片主大感窩心，並指該名車長非常有禮貌。



1名鐵騎士讓巴士先駛出大路，獲巴士車長舉手道謝（Threads「maps_motocar」影片截圖）

巴士車長極有禮 感謝鐵騎士禮讓

不少有駕駛經驗的司機，或多或少都知道司機之間的不明文規定。該名網民日前在Threads上發文及上傳影片，顯示片主為電單車駕駛，本在紅綠燈等車等候，其間1輛巴士在讓線等待出大路的時機，片主讓巴士先行駛出。片中可見，巴士車長此時已經舉手示意，向片主道謝。當巴士與片主同在燈位右轉後，巴士車長閃了2次雙黃燈，而該舉動在司機之間乃用作感謝後車禮讓。

網民大讚兩人駕駛態度

片主在帖文直言巴士車長的行為非常窩心，「舉晒手已經勁有禮貌，估唔到重有最窩心嘅指揮燈」。許多網民亦紛紛留言，大讚片主和車長的禮讓和駕駛態度，「九巴師傅10個有9個真係會做足，我都好鍾意讓巴士」、「讓完人再見到佢眨嗰兩下燈真係身心舒暢」、「車品好，如果多啲你哋咁嘅司機，交通意外會少好多」、「樓主做得好好，巴士司機亦有禮」、「揸車讓完司機見到死火燈，個心真係會幾舒服！」。

（threads＠maps_motocar）