天氣預報｜天文台預測明日、今日的天氣＋未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天天晴。今晚及明早寒冷，市區最低氣溫約11度，新界部分地區氣溫顯著較低。日間非常乾燥，最高氣溫約17度。吹和緩北至東北風，明日初時離岸風勢間中清勁。星期五天晴及非常乾燥，早上仍然寒冷。週末期間氣溫稍為回升，但早上天氣清涼。下週初部分時間有陽光及乾燥。(更新至1月7日下午11時18分)

>> 更多香港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

獨家！Agoda全球酒店無門檻5%優惠 ✈️任何酒店+金額都得！👉即拎優惠！

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈紅色火災危險警告、寒冷天氣警告、霜凍警告現正生效。今日現時溫度約14.2度，最高溫度17度，最低溫度11度，相對濕度為百分之37。冬季季候風正為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥的天氣。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為17度，最低溫度為11度，相對濕度為百分之25-50。明天天晴。早上寒冷，日間非常乾燥。明天的紫外線指數為5，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由1月8日至1月16日，受乾燥的冬季季候風持續影響，未來一兩日廣東普遍晴朗，早上寒冷。隨著季候風在週末稍為緩和，華南氣溫略為回升，早上仍然清涼。預料一股偏東氣流會在下週初影響華南沿岸，該區風勢頗大。而乾燥的東北季候風會在下週中期為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫