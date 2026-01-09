天氣預報｜天文台預測明日、今日的天氣＋未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天天晴。下午陽光充沛及非常乾燥。吹輕微至和緩東北風。週末期間天氣仍然非常乾燥，早上相當清涼，新界部分地區氣溫顯著較低。星期日稍後東風增強，星期一短暫時間有陽光。隨後兩三日日間和暖。(更新至1月9日下午12時20分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈紅色火災危險警告現正生效。今日現時溫度約17.8度，最高溫度19度，最低溫度13度，相對濕度為百分之31。而紫外線指數為5，曝曬級數屬於中，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

現時影響華南沿岸的冬季季候風正逐漸緩和，該區普遍晴朗及非常乾燥。正午時分，本港各區的相對濕度普遍維持在百分之三十左右。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為21度，最低溫度為14度，相對濕度為百分之30-70。明天天晴。早上相當清涼，日間非常乾燥。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由1月10日至1月18日，東北季候風會在未來一兩日繼續為華南沿岸帶來普遍晴朗及非常乾燥的天氣，該區早上相當清涼，內陸地區寒冷。而一股達強風程度的偏東氣流會在下週初影響廣東沿岸。預料乾燥的東北季候風會在下週中至後期為沿岸地區帶來大致晴朗的天氣。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫