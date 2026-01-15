天氣預報｜天文台預測明日、今日的天氣＋未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致天晴。今晚及明日初時局部地區能見度較低。明早市區最低氣溫約17度，新界再低幾度，日間乾燥，最高氣溫約24度。吹輕微至和緩東至東北風。隨後兩三日持續大致天晴，日間溫暖。星期二稍後氣溫顯著下降，風勢較大。下週中後期逐漸轉冷，最低氣溫在12度左右。(更新至1月15日下午17時52分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約20.4度，最高溫度23度，最低溫度16度，相對濕度為百分之67。乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港方面，下午多處地區的相對濕度下降至百分之六十或以下。此外，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為洛鞍。在下午四時，洛鞍集結在馬尼拉之東南偏東約970公里，預料向西北移動，時速約10公里，在菲律賓以東海域徘徊。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為24度，最低溫度為17度，相對濕度為百分之50-85。明天大致天晴。初時局部地區能見度較低。日間乾燥。明天的紫外線指數為5，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由1月16日至1月24日，乾燥的東北季候風會在明日至下週初持續為廣東帶來大致良好的天氣，該區日間溫暖，日夜溫差較大。預料一股強烈冬季季候風會在下週二抵達華南，隨後該區氣溫顯著下降，風勢較大。下週中後期廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。此外，熱帶氣旋洛鞍會在未來一兩日逐漸增強，並在菲律賓以東海域徘徊。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫