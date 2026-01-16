天氣預報｜天文台預測香港明日、今日的天氣＋未來9天天氣預報

【香港天氣】天文台預測今天大致天晴，下午非常乾燥，初時局部地區有煙霞。吹輕微至和緩東至東北風。未來兩三日持續大致天晴，日間溫暖。星期二風勢增強，晚間氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。(更新至1月16日下午11時59分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈紅色火災危險警告現正生效。今日現時溫度約22.9度，最高溫度24度，最低溫度17度，相對濕度為百分之45。而紫外線指數為5，曝曬級數屬於中，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至百分之五十以下。在正午十二時，熱帶風暴洛鞍集結在馬尼拉之東南偏東約880公里，預料向西北移動，時速約14公里，在菲律賓以東海域徘徊。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為24度，最低溫度為17度，相對濕度為百分之45-80。明天大致天晴。日間乾燥。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由1月17日至1月25日，乾燥的東北季候風會在未來兩三日持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區日間溫暖。預料一股強烈冬季季候風會在下週二開始逐漸影響華南，該區風勢增強，隨後氣溫顯著下降。下週中後期廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。此外，熱帶氣旋洛鞍會在未來數日於菲律賓以東海域徘徊。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫