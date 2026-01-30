LAWAID一站式法律AI平台　結合科技與法律專家　24小時免費諮詢

法律諮詢一向給人價錢高昂又複雜、一般人難以觸及的印象。LAWAID法律AI綜合平台開發出為市民提供免費24小時法律AI諮詢的服務，配合AI科技與香港法律專家，打破傳統法律諮詢的模式，將複雜的法律知識和程序簡化，市民可以透過LAWAID應用程式作提問，即時獲得初步法律分析、相關法律條文及案例，系統再按分類精準配對律師作跟進，較傳統模式更有彈性。



LAWAID的創辦人Elizabeth Yip指出，LAWAID的AI系統針對香港的法律體系和法律條例，並運用先進的自然語言處理（NLP），能理解廣東話如「爆格」、「孖展」等用語後提供正確分析。LAWAID希望將法律諮詢做到「大眾可及」，降低公眾獲取法律知識的門檻，每個人都能參與其中保障自身權益。



創辦人之一Elizabeth Yip，希望降低公眾獲取法律知識的門檻，讓每個人都可保障自身權益。（羅國輝攝）

創辦人Elizabeth表示，明白市民遇到法律問題會感到徬徨，不知道應該向誰尋求幫助，也擔心諮詢費用不知要多少，「因此許多人選擇忍受或自行處理，這往往導致問題惡化。」隨着市民對法律的需求日益增長，他們團隊花近2年時間，研發出LAWAID一站式法律綜合平台，並在2025年11月正式推出。

比傳統法律諮詢更有彈性

相比傳統法律諮詢，LAWAID的優勢是可以24小時即時提供法律資料。「傳統法律諮詢程序成本高及程序複雜，並須提前預約，但現在客戶只需要下載我們的應用程式，即可透過App隨時隨地免費獲得初步法律資訊，註冊使用只需要電話號碼，避免洩露過多私隱，較傳統做法更有彈性。」Elizabeth說。

LAWAID應用程式快捷方便，登記後輸入問題，AI系統即時分析後再轉介合適的律師，整個過程費用全免。（羅國輝攝）

LAWAID使用方法快捷簡單，用戶只要在應用程式登記電郵或手機號碼等簡單資料，以中（繁或簡）或英文輸入問題或所面對的處境，AI系統便會深入分析用戶的查詢，提供初步指引，並高效地將案件分類，不論刑事或民事，再按分類轉介予律師作跟進。系統會作出精準的配對，推薦三位最合適的律師，用戶可按不同律師的背景、專長等做出選擇，而轉介後的首30分鐘「真人」法律諮詢也是免費的，而隨後律師會按事件的複雜程度提供收費資料供客戶參考。

追討欠交管理費 解決困擾多年法律問題

有用戶利用LAWAID解決困擾多年的法律問題，Elizabeth指該用戶是大廈法團的業主委員會成員，他發現有大廈住戶欠交管理費多時，金額逾20萬元。由於事件不屬私人問題，他難以以個人身份諮詢法律意見，而且他也不清楚應該是經小額錢債審裁處，還是循民事途徑追討欠款。

該用戶於是使用LAWAID，知悉追討金額已超過小額錢債處的上限而須循民事追討，LAWAID也即時提供相關條文及法庭的判例，並連結律政司的案例資料庫。法團可考慮更具威懾力的法律手段，即根據《破產條例》（第33章）提出破產呈請。破產程序的門檻是債務人無力償還到期債務，且欠款額達到法定要求。

法團需要基於已取得的訟費評定命令或最終判決所確定的債權，向債務人送達法定要求償債書。若債務人在指定期限內仍未償付，法團便可向高等法院提出破產呈請。

Elizabeth Yip希望LAWAID成為香港市民的『法律好朋友』，遇到法律問題第一時間想到LAWAID。（羅國輝攝）

市民每天都可能遇到各式各樣日常法律問題，LAWAID處理的法律問題類型非常廣泛，基本上涵蓋了市民和企業日常生活中可能遇到的大多數法律問題，例如租賃合同糾紛、噪音漏水等鄰里糾紛、購物貨不對辦要求退款、勞資糾紛涉及解僱程序、遣散費等問題、亦有涉及私隱的離婚、遺產等家庭法律問題，Elizabeth表示，「我們的目標是讓LAWAID成為香港市民的『法律好朋友』，當他們遇到法律問題，第一時間就會想到LAWAID」。

LAWAID較DeepSeek或ChatGPT提供更精準的答案，包括提供相關法例條文及案例。（羅國輝攝）

AI系統訓練針對香港法例 辨識出廣東話語彙

至於LAWAID另一項專長，就是團隊集中利用香港法律訓練AI系統，能準確理解香港的法律體系和法律條例，針對香港法例如《基本法》、《刑事訴訟程序條例》、《公司條例》等及逾8000個本地判例進行專項訓練，並追蹤香港最新的法律變化和判例，如《國安法》、《私隱條例》等，因而提供符合香港實際情況的法律建議。

由於法律涉及專業用語及複雜概念，LAWAID運用先進的自然語言處理（NLP），理解廣東話如「爆格」、「隊冧咗佢」、「孖展」、「按揭成數」等詞彙，經特訓的AI系統能識別出來，並作出正確分析及回應。LAWAID相比DeepSeek或ChatGPT提供到更精準的資訊，Elizabeth 指出「LAWAID會跟根據用戶所述情況，提供相關法例條文及案例，甚至可依據案例提供過往的判刑及罰則等資訊，讓客戶對自己面臨的處境有更清晰的理解」。

LAWAID現與20家律師事務所合作，提供首30分鐘的免費法律諮詢。（羅國輝攝）

與20家律師事務所合作 精準配對法律資源

LAWAID現已與香港20家律師事務所建立合作關係。對律師事務所而言，LAWAID的優勢是AI系統已進行初步篩選，確保轉介給律師的客戶都是真實的及有具體法律需求的，律師可從團隊開發的LAWFIRM系統查閱及跟進客戶的問題，節省雙方再交待問題的時間。Elizabeth表示：「LAWAID希望實現法律資源的最優配置。許多簡單法律問題，可通過AI初步分析來解決，這樣可以釋放律師的時間和精力，讓他們專注於更複雜的案件」。

隨着市民和企業遇到的跨境法律問題增多，LAWAID計劃提供有關方面的服務。（羅國輝攝）

計劃提供跨境法律問題服務

隨著香港與內地的經濟聯繫緊密發展，市民和企業遇到的跨境法律問題增多，LAWAID計劃未來也能提供相關法律服務，Elizabeth指出，「我們發現不少香港人會遇到在內地承繼物業的問題，近年亦有港人在『一帶一路』國家如格魯吉亞做生意，須處理不少跨境商業交易、稅務等法律問題，LAWAID將會開發相關的法律支援，幫助市民及香港企業了解相關的國際法律框架」。

此外，他們也會進一步新增及強化LAWAID AI的功能，現正針對如小額錢債或破產等法律程序，研發AI輔助用戶填寫有關表格，始終法律文件相對繁複，一般市民未必有能力妥善填寫，如果委托律師處理又花費不菲。Elizabeth希望透過這些功能，未來能夠有效幫助市民大眾。

Elizabeth強調LAWAID肩負社會使命，「我們希望通過科技和創新，可以讓香港的法律系統更加高效、市民大眾能夠易於獲得相應的法律知識，讓每個人都可以保障自身權益，面對法律問題不再徬徨」。