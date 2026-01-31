香港國際馬術盛典昨開鑼　馬會全力支持迎馬年

2026年「浪琴香港國際馬術盛典」一連三天（1月30至2月1日）於亞洲國際博覽館舉行，上演多場世界級場地障礙賽及馬術表演。香港賽馬會連續第二年支持此項「 M」品牌體壇盛事，成為策略夥伴，並以此為迎接馬年系列慶祝活動的頭炮，更首度帶來「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」，讓亞洲年輕馬術新星一展身手。馬會亦藉此向公眾推廣馬術運動知識，包括支持團體到場觀賽、設置互動攤位等，還安排8匹退役賽駒「轉跑道」，登上舞台表演音樂騎術，成為盛典首晚亮點之一。



香港賽馬會連續第二年支持「浪琴香港國際馬術盛典」，並以此為迎接馬年系列慶祝活動打響頭炮，更首度帶來「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」。（黃寶盈攝）

馬會全面提供技術支援 為馬年慶祝活動揭序幕

馬術講求「人馬合一」，馬會視盛典為馬年系列活動的「頭炮」，藉此頌讚這份人馬之間的深厚情誼，並彰顯馬匹在中華文化及香港發展史中的獨特地位。馬年對馬會而言別具意義，「馬」長久以來在社會文化中代表著堅忍與力量，與香港「我做得到」的精神深深呼應。

香港賽馬會主席廖長江在開幕禮上表示，十分期待中國香港代表騎手的表現。（黃寶盈攝）

馬術盛典雲集世界頂尖騎手和馬匹遠道而來香港作賽，馬會在當中扮演關鍵角色，過程中運用多年來累積的馬術運動專業知識與經驗，為各地精英馬匹提供運送、生物安全、獸醫事務和馬房管理等技術支援，確保馬匹可保持最佳狀態出賽，人馬合一上演連場激鬥。

香港賽馬會主席廖長江（左二）為舞獅點睛。（黃寶盈攝）

香港賽馬會主席廖長江在開幕禮上表示，今次五星級國際馬術賽事不但為馬年揭開序幕，亦是未來一年馬會慶祝人馬之間深厚情誼的重點活動之一，同時十分期待中國香港代表騎手的表現。

推廣馬術運動 安排青年及基層觀賽

為向公眾推廣馬術運動，馬會支持不同青年及基層團體進場觀賽，並由馬會義工隊帶領觀賞馬術賽事。圖為參觀者與主禮嘉賓合照，包括政務司副司長卓永興（後排右一）、香港賽馬會副主席兼浪琴香港國際馬術盛典主席及中國香港馬術總會會長黃嘉純（後排右二）及香港賽馬會行政總裁應家柏 (後排右三)。（黃寶盈攝）

為向公眾推廣馬術運動，馬會亦在場內設互動攤位、騎師及騎手會面環節，提高觀眾對馬術運動的認識；同時馬會支持不同青年及基層團體進場觀賽，並由馬會義工隊帶領觀賞馬術賽事。蔡愷琳亦經香港傷健策騎協會獲馬會安排入場，當日開心地與家人一起觀賽，在賽場上一睹世界級騎手的風采，她表示這帶給她力量，讓她有信心和馬匹更加合拍。

蔡愷琳（右二）亦經香港傷健策騎協會獲馬會安排入場，當日開心地與家人一起觀賽，在賽場上一睹世界級騎手的風采，她表示這帶給她力量，讓她有信心和馬匹更加合拍。（黃寶盈攝）

5場最高級別場地障礙賽 馬會首度帶來亞洲青年挑戰賽

一連三天活動有多場世界級賽事，當中包括五場最高級別國際場地障礙賽，代表中國香港的香港賽馬會馬術隊成員賴楨敏及黎嘉怡在主場作賽。賴楨敏表示自己早於青少年時期，已是在參加馬會培訓計劃中成長，非常榮幸到今天能參加這樣的五星級大賽，感謝馬會多年支持。

代表中國香港的香港賽馬會馬術隊成員賴楨敏在主場作賽。（黃寶盈攝）

香港賽馬會青少年馬術隊成員王嘉莉在首日賽事中奪得季軍。（黃寶盈攝）

青少年賽事方面，馬會今年更首度呈獻「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」，讓亞洲14至18歲騎手有機會在國際頂級賽場上一展實力，馬會青少年馬術隊和馬會兒童馬術隊均派出成員代表中國香港出賽，當中青少年馬術隊成員王嘉莉更先拔頭籌，在首日比賽中奪得第三名，贏得全場掌聲。

馬會主席廖長江（左）頒獎予勝出五星國際馬術障礙賽「浪琴迎賓錦標賽」的德國騎手Hans-Dieter Dreher。（馬會提供圖片）

馬會青少年馬術隊先拔頭籌奪季軍

王嘉莉表示，自己一直期待參加這次比賽，很高興能獲得頂尖騎手即場指教，備戰期間得到馬會充份支持，對成績十分滿意。她又指，馬會一直以來給予許多訓練和參賽機會，對自己作為年輕騎手的發展非常重要。

王嘉莉表示，自己一直期待參加這次比賽，很高興能獲得頂尖騎手即場指教，備戰期間得到馬會充份支持，對成績十分滿意。（黃寶盈攝）

退役賽駒轉跑道登舞台表演

盛典的另一焦點，是退役馬匹經「馬會退役賽駒駿展新生計劃」培訓後，「轉跑道」成為馬術馬匹帶來音樂騎術表演環節。8匹退役賽駒在長達6分鐘的表演中，隨音樂以不同步法和走位進行團體表演，以優美步法讓觀眾在連場刺激賽事期間可放鬆心情休息。