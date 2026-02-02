馬會馬年系列頭炮　香港國際馬術盛典圓滿舉行

一連三天的「浪琴香港國際馬術盛典」昨日（2月1日）圓滿結束，連場精彩賽事為迎接馬年揭開序幕。香港賽馬會連續第二年全力支持這項「M」品牌國際體壇盛事，今年首度帶來「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」，馬會青少年馬術隊成員王嘉莉更代表中國香港勇奪總冠軍。

適逢馬年將至，馬會藉此機會向普羅市民推廣馬術運動，包括支持青年及基層團體進場觀賽，並由馬會義工隊帶領觀賞賽事。MIRROR成員陳卓賢亦在馬會攤位與觀眾會面，並在場內作現場演出，將賽事的熱烈氣氛繼續延伸。



香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左二）、香港賽馬會主席廖長江（左一）、香港賽馬會副主席兼浪琴香港國際馬術盛典主席及中國香港馬術總會會長黃嘉純（右一）頒獎予勝出雪特蘭小馬大賽的騎手。（馬會提供圖片）

馬會作為策略夥伴 提供技術支援

馬術講求「人馬合一」，香港賽馬會是馬術盛典的策略夥伴，視盛典為馬年系列活動的「頭炮」，藉此頌讚人馬之間的深厚情誼。馬年對馬會而言別具意義，「馬」長久以來在社會文化中代表著堅忍與力量，與香港「我做得到」的精神深深呼應。

馬會主席廖長江（左）與馬會副主席兼浪琴香港國際馬術盛典主席及中國香港馬術總會會長黃嘉純（右），頒獎予勝出五星國際場地障礙賽「浪琴大獎賽」的法國騎手 Roger Yves Bost。（馬會提供圖片）

去年於國際馬聯亞洲錦標賽勇奪獎牌的中國香港馬術隊在盛典亮相，馬會行政總裁應家柏與他們見面。（馬會提供圖片）

今次馬術盛典滙聚全球頂尖騎手及馬匹參賽，馬會憑藉在馬術運動的專業知識與經驗，為盛典提供專業技術支援馬匹運送、生物安全、獸醫事務和馬房管理等技術支援，確保馬匹保持最佳狀態，在比賽中發揮最高水準表現。

藉馬年向市民推廣馬術 學生首次欣賞馬術賽事感鼓舞

馬年即將到來，馬會藉着盛典進一步向市民推廣馬術運動，包括支持青年及基層團體入場，並由馬會義工隊帶領觀賞賽事。當中「共創明『Teen』計劃」畢業學員陳朗睿獲馬會安排入場，對首次欣賞馬術賽事感到興奮，當看到年輕騎手取得好成績，更是深受鼓舞。他之前參加計劃時曾參觀過馬房，認為今次有機會接觸馬術賽事十分難得，亦對他日後的生涯規劃有幫助。

馬會義工隊成員孫禕雯亦認為今次義工服務別具意義，「因為這是揭開馬會馬年系列活動的序幕」，很高興能透過介紹盛典和如何欣賞馬術，令學生們加深對馬術運動的認識。馬會亦在場內設互動攤位、馬會騎師及騎手會面環節，透過生動有趣的手法講解馬術知識。

MIRROR成員陳卓賢在馬會攤位與觀眾會面，並在場內作現場演出。（馬會提供圖片）

馬會在場內設互動攤位，現場觀眾可與親友即場體驗競馬遊戲。（黃寶盈攝）

馬會青少年馬術隊成員勇奪亞洲挑戰賽總冠軍

一眾參與「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」的青少年騎手合照留念（馬會提供圖片）

為推動香港及亞洲地區馬術運動發展，馬會今年首度帶來「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」，讓亞洲14至18歲年輕馬騎手有機會踏上世界頂級賽場展示實力。馬會青少年馬術隊成員王嘉莉更代表中國香港勇奪總冠軍，亞軍為內地騎手孫瑞睿；季軍同為中國香港代表、馬會青少年馬術隊成員施啟奧。一眾選手的亮眼表現為青年馬術界奠定馬年好開始。

馬會青少年馬術隊成員王嘉莉代表中國香港勇奪總冠軍。（馬會提供圖片）

王嘉莉表示，非常榮幸能夠與亞洲各地優秀騎手一同比賽，贏得冠軍感覺非常刺激。她感激馬匹全力以赴，並期望自己在馬年持續進步，在馬會支持下繼續於國際舞台代表中國香港獲取好成績。

馬會青少年馬術隊成員王嘉莉對贏得冠軍感覺非常刺激，並期望自己在馬年持續進步，在馬會支持下繼續於國際舞台代表中國香港獲取好成績。（馬會提供圖片）

馬匹作為馬年的主角，亦於盛典中登上舞台展現風采。8匹退役賽駒經「馬會退役賽駒駿展新生計劃」培訓後，「轉跑道」成為馬術馬匹帶來多場音樂騎術表演，隨着音樂以輕盈優美的步法舞動跳躍，為現場觀眾帶來驚喜連連，亦預祝香港於馬年馬騰四海，飛躍進步。