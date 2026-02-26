麥當勞新春花車巡遊｜GenZ新力軍初入職場　感受「世一」員工體驗

2026年馬年的頭炮香港盛事，必然要數香港旅遊發展局於大年初一（17日）晚上舉行的新春花車匯演。香港麥當勞今年更首次參與其中，延續去年50週年的慶祝活動，麥當勞由管理層至前線員工組成花車表演團隊，連同陪伴港人成長的麥當勞叔叔、滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷驚喜現身向市民拜年。花車設計靈感源自80年代沙田分店的特色小火車裝置設計，既展現品牌歷久常新的魅力，也喚起許多港人的珍貴集體回憶。麥當勞以最鼎盛陣容於大年初一與市民同樂，祝願全港「日日 lovin’ it、事事 lovin’ it」。



這場年度盛事，對花車團隊其中4名「Gen Z」員工份外有意義，作為麥當勞的年輕新力軍，他們沒想過人生首份工作「就可以咁好玩、咁有歸屬感」，還有份參加花車表演。這些突破想像的獨特安排，正是麥當勞獨有的「世一」員工體驗！



丙午馬年俗稱「火馬年」，而這群年輕人的熱誠幹勁勢不可擋，正好在麥當勞的獨特職場文化內盡情發揮！



馬年大年初一新春花車匯演，多名香港麥當勞Gen Z員工也有份演出。

香港麥當勞今年首次參與新春花車匯演，由管理層至前線員工組成花車表演團隊，在大年初一登上「香港麥當勞50週年經典復刻火車」一起向市民拜年。

麥當勞50週年經典復刻火車現身花車巡遊 管理層及員工組隊締造Happy Moments

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「2025年是香港麥當勞50週年的大日子，因此我們延續此份喜悅至2026年新春花車設計，帶來以80年代沙田分店設計裝置作藍本的『香港麥當勞50週年經典復刻火車』，象徵香港麥當勞陪伴大家走過半個世紀的旅程。我們更進一步將此特色花車貫穿所有慶祝活動，令全港市民和旅客不論在線上和線下，均可與麥當勞慶祝馬年來臨，締造Happy Moments。而麥當勞花車的表演隊伍更與眾不同，特意邀請多位麥當勞前線員工、管理團隊及麥當勞樂園角色一同演出，以最具創意和歡樂的方式與大家賀歲。」

香港麥當勞行政總裁黎韋詩（第一行中間）表示，今次新春花車設計以80年代沙田分店設計裝置作藍本，象徵香港麥當勞陪伴大家走過半個世紀的旅程。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩（左八）於年廿九與一眾演出同事作最後綵排，務求將最完美的演出呈獻給觀眾。

揉合復古與創新風格的花車巡遊，為市民締造別開生面的新年回憶，對其中4名「Gen Z」表演團隊成員來說，更是一場麥當勞獨有的「世一」員工體驗。

「香港麥當勞50週年經典復刻火車」設計源自80年代沙田分店的特色小火車裝置設計，是沙田街坊的社區回憶。

「粉紅姐姐」人生首次尖沙咀「繞場一周」：成件事好熱血

在麥當勞任職顧客服務主任的Cherry，今次有幸在這次花車巡遊擔任舞蹈員，直言整件事很「熱血」！她說除了被各款花車設計震撼到，最讓人感動的，是看到所有演出者，都落力為自己團隊出一分力。此外，Cherry 坦言這也是她人生中第一次在尖沙咀「繞場一周」，並手持道具與觀賞的市民、遊客互動，「同事都越行越投入，大家都載歌載舞」。

Cherry（左）透露，今次有幸在這次花車巡遊參與演出，直言整件事很「熱血」，最令她感動的是看到所有演出者，都落力為自己團隊出一分力。

Cherry（右二）表示，演出團體來自不同餐廳和部門，大家都很齊心排練，「希望做出一個Good Show」。

在麥當勞的生日會中，大家總會見到小朋友們圍著「粉紅姐姐」開心嬉笑，而Cherry就是其中一位「粉紅姐姐」。曾習爵士舞的她坦言已很久沒練習，因此非常感激公司特意聘請專業舞蹈導師排舞。「來自唔同餐廳背景嘅同事好齊心，希望做出一個Good Show」。她笑言比舞步未必完美，但有信心以自己真誠的笑容和熱情感染觀眾。

主持潛力大爆發 難忘為姜濤和麥當勞叔叔之家受助小朋友主持生日會

Cherry對內對外其實都是「氣氛擔當」。她在麥當勞由顧客服務組員做起，被上司發掘出具擔任主持的潛力，鼓勵她從做小型活動開始，由公司團拜去到主持年度大型活動「兒童愛心馬拉松」；經驗、膽量和自信不斷提升，現在主持活動「愈大愈淡定」，她對於公司更是心存感激，「麥當勞畀咗我好多機會，幫我發掘到自己不同潛能」。

加入麥當勞6年，Cherry說有兩個經歷令她最難忘。第一個是去年麥當勞50週年在西九文化區辦展覽，她穿上復古制服擔任導賞員，從中了解麥當勞的歷史，也勾起不少童年回憶。另一個難忘經歷則是在麥當勞叔叔之家，為愛心慈善大使姜濤及一班受助小朋友主持生日會，她憶述：「這應該係我主持過最特別嘅一次生日會。因為工作，我認識到呢個充滿愛嘅慈善機構，同時也能發揮自己所長，為大小朋友帶嚟歡樂，令我覺得非常有意義同滿足。」

學生哥學沖咖啡沖出歸屬感 原以為花車表演者選拔是升職考核喜出望外

另一位表演者Felix，入職麥當勞只有8個月，沒想到自己會被選中入花車隊表演，「我本來以為是公司的訓練一部份，為自己升職考試作準備」，其後得知自己獲選成為表演一員，他和家人都感到興奮。

花車表演綵排了兩個月，他說從沒有緊張過，直到表演當日，當坐車出到尖沙咀看見滿街人潮時才「知驚」，「咁大個仔都未試過喺咁多人面前演出」。幸好在排舞師的指導與現場團隊的互相打氣下，興奮的心情很快蓋過一切，「表演開頭仲有緊張，唔太敢同觀眾互動。但好快被大家嘅熱情感染，投入演出。感謝公司畀我呢次機會，將新年喜悅帶給大眾，真係好開心好興奮。 呢個係我人生中非常難忘嘅經歷。」

Felix （前一）跟另外三位受訪的GenZ同事Stephy ( 前二）、Venus （前三）和Cherry （最後）合照，四人異口同聲表示對今次經歷感到難忘。

Felix(前)表示為演出他跟同事們一共綵排了兩個多月，彼此更熟絡不少。

公司同事齊心協力，緊密綵排花車演出，務求以最佳狀態為觀眾獻上最精彩的表演。

驚訝公司超強團隊精神 近距離接觸全球CEO最難忘

今年18歲的Felix，與不少學生哥一樣，最初是想學沖咖啡而加入McCafé，初入職時曾因「好怕做錯事」而容易感到緊張。幸好餐廳猶如一個大家庭，同事們都耐心指導，餐廳總經理更從不「擺款」，只會像朋友般「拍膊頭」邀請他幫忙，「我無諗過第一份工就可以咁有歸屬感。呢個唔止係一份工，係一個可以同同事做朋友嘅地方」。

在同事鼓勵下，樂觀開朗的Felix 轉挑戰顧客服務崗位。他曾被借調至不同分店支援，驚訝地發現這種「Team Spirit」（團隊精神）並非單一分店才有，而是公司的文化，即使「媽媽級」員工都會對他關懷備至，視如親兒般照顧，「呢份團結同人情味，喺學校都未必能感受到」。

加入麥當勞短短8個月，Felix（前排右一）表示，餐廳如一個大家庭，同事們都耐心指導，餐廳總經理更從不「擺款」， 令他與一眾同事相處時亦感覺舒服。

去年麥當球全球CEO及管理團隊訪港，他獲選派往金鐘分店協助接待，與平日在新聞上才見到的領導層近距離接觸，令他大開眼界。他也有志在麥當勞作長期發展，在上司鼓勵下，今年更報考顧客服務助理經理，希望事業上有更大躍進。

花車喚起兒時回憶：由台下小觀眾到台上表演者 00後蛻變成可靠新晉經理

在分店任職值班經理的Venus說，觀看花車巡遊是小學時代最深刻又開心的童年回憶。「記得細個曾經同屋企人去現場睇花車巡遊，當時仲有人幫我哋影咗張全家福留念添！」所以今次她有份參與該演出，家人亦深感高興。「好似將童年嘅快樂回憶重溫一次，而今次我更加榮幸能成為主角之一，真係一件好有意義嘅事」。

Venus說小時候曾跟家人在現場看過花車巡遊，沒想到自己會變成表演主角之一。

面對這樣大型的演出，Venus 說等待出場的過程最令她感到既緊張又期待，「等15分鐘好似等了成個鐘」。擔心手腳不協調會出錯的她，在後台不斷向同事請教舞步。到出場時，更激動得「有啲想喊」。直至看見市民熱情地跟他們「say hi」，她才漸漸放鬆下來，慢慢享受這個舞台。

Venus年僅21歲，但已躋身麥當勞的餐廳管理組。她本來讀社工出身，因為覺得麥當勞是大公司，對未來發展會更好，故畢業後第一份工就加入這個大家庭。她由餐務組員做起，兩年多來在不同崗位學習。

餐廳同事都對Venus愛護有加，她晉升值班經理當天同事與她開心合照留念。

當初被晉升為助理值班經理時，Venus也曾擔心自己太年輕未必應付到。幸好同事當她妹妹一樣照顧，餐廳總經理更是耐心教導，讓她放膽嘗試。「我先發現原來用心就可以處理好咁有挑戰性嘅工作，身邊嘅同事都因為我嘅成功而感到開心。」

Venus也鼓勵Gen Z世代，選擇麥當勞作為人生第一份工作。她表示已介紹許多朋友加入，餐廳內最年輕的管理組成員，也是經她介紹入職，「佢（年紀）仲比我更細」，甚至其16歲的弟弟現時也在麥當勞做兼職，「見到佢哋喺呢度開心成長，我都覺得好欣慰」。

超級I人慢慢轉E 感激同事「發掘咗連自己都未知嘅閃光點」

雖然花車巡遊已圓滿結束，但有份參與演出的 Stephy 心情依然激動：「這次經歷讓我超越了自我，感謝公司給予呢個挑戰自己嘅機會。」Stephy 笑言，演出後她甚至主動在網上搜尋自己的表演片段，同事們也紛紛傳給她在現場的影片和相片，令她倍感窩心，「若公司再有類似活動，我都會好樂意參加」。

原本是「超級I人」的Stephy，坦言今次演出超越了自己，「若公司再有類似活動，我都會好樂意參加」。

Stephy現年20歲，是觀塘裕民坊餐廳的助理值班經理。回想起15歲那年，她純粹為了賺取零用錢而加入麥當勞，卻沒想到這個決定，為她換來脫胎換骨的轉變，「係餐廳同事率先發現我自己都未知嘅閃光點」。

她形容自己本來是「超級I人」，害羞得和陌生人說話都會面紅耳赤，初來麥當勞時更只躲在櫃枱後面調配飲品，不敢和客人接觸。恰巧她遇着餐廳總經理是「超級E人」，同事們對她說「我哋覺得你得」，這句話給了莫大助力，在不斷鼓勵與耐心引導下，「將我以前收埋嘅潛能完全釋放。結果，我真係變成咗另一個未知嘅自己」，由「I人」變「E人」，連家人和朋友都對她的轉變另眼相看。

在加入麥當勞的第三年，Stephy通過考核，正式晉身餐廳管理組一份子，上司及同事都為她感到驕傲。

Stephy(後排左三)參與充滿街坊回憶的裕民坊新餐廳開店籌備，由一磚一瓦開始，到新的餐廳再次成為街坊聚腳點，開幕禮上的種種至今仍令她難忘。

裕民坊麥當勞是港人集體回憶，Stephy正正參與了新餐廳開店籌備，由一磚一瓦開始，新的裕民坊麥當勞再次成為街坊聚腳點，開幕禮上的種種至今仍令她難忘。回憶起5年前，她單純地由找份兼職的小女生，搖身一變成為協助管理近百人的餐廳管理組成員，對曾經「超級I」的她來說意義重大。她認為只要在麥當勞願意學習，不論甚麼年紀都一定可以成功，而且麥當勞重視人員，令她發掘到自己更加多潛能。