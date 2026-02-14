馬年運程2026｜這4個生肖犯太歲！5張圖看清哪個生肖當旺、剋住你

【馬年2026／生肖／太歲／犯太歲】丙午馬年來了，命理學家會指點哪些生肖犯今年太歲、哪些生肖較旺、哪些生肖相合相剋，但究竟這些資訊如何計算得出？來到馬年又有哪些生肖犯太歲、沖太歲、相合相害？以下5張圖一一話你知，其實計算方法超簡單。



先看生肖三合、六合、六沖、六破、六害圖表，有個簡單概念▼▼▼

從術數來說，首先要了解何謂「12地支」，以及「12地支」分別代表哪個生肖。12地支分別是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，對應的生肖是鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬，例如子是鼠，虎就是寅，詳細對照可見下圖。

什麼是犯太歲？

每人出生的年份是「屬相年」，與本命年屬相相同就叫「犯太歲」，意即一個人本命年生肖與流年太歲相同，例如2026年是馬年，馬是本命年，故屬馬的人就是「犯太歲」。傳統相信，「犯太歲」的生肖者運氣一般會不順利。

除了馬，鼠（沖太歲）、牛（害太歲）及兔（破太歲）都屬「犯太歲」生肖，後文詳述。

什麼是三合生肖、六合生肖？

「三合」及「六合」都屬於生肖相旺吉配，合則為順，傳統相信代表諸事順暢、順心，互助互惠，當中「三合」有4組，「六合」則有6組。

要看哪些是「三合」生肖，只要在生肖表上劃出類似等邊三角形的直線連起來，就是「三合」，例如馬、虎、狗就是「三合」。至於「六合」，一般是左右相鄰生肖，例如馬的「六合」生肖就是羊。如與流年太歲相合，就是「合太歲」，有利流年運勢。

什麼是六沖、六破？

先說「六沖」，就是正對面的生肖，例如馬及鼠就是相沖生肖。「六沖」就是「六合」相反，相剋且不利。至於「六破」，「破」代表損壞或破裂，若流年「破太歲」，更代表破敗、破財，不利流年運程。「六害」方面，顧名思義就是生肖相害關係，如馬就與牛相害。

要留意的是，生肖相合亦可相沖，以上一年蛇年為例，蛇與猴是「六合」生肖，但同時是「六破」，意味肖猴者原則上於蛇年較順遂，但又因「破太歲」，運勢相對複雜，玄學上屬於「吉凶參半」。