外賣App離譜派單！粉嶺單車手要踩去荃灣送外賣　點餐男生餓到癲

送外賣要翻山越嶺？有男生於網上發文分享叫外賣的無奈經歷，住荃灣的他於網上外賣平台點了附近餐廳的飯，詎料平台竟將訂單分派予粉嶺1名踩單車的外賣員，對方需要踩近30公里送外賣，他亦未能取消訂單，幸約半小時後平台終於更換車手。等待期間，餓得不行下他先自行煮了麵吃，外賣送達時他已吃完麵及洗好用具，最終外賣需留待晚上翻熱再吃。



該男生於Threads發文分享事件，無奈道：「我想食個飯啫，無人送我咪落街自己食囉，又唔畀我cancel，你癲到搵條友喺粉嶺踩單車過嚟荃灣送外賣，你無嘢啊？」

外賣App派單竟讓粉嶺單車手踩去荃灣

外賣平台顯示的路線見到，外賣員需踩單車，從粉嶺翻越林村郊野公園及大帽山郊野公園才能到達荃灣。

網民：我個外賣員要踩單車過海

網民留言批評外賣平台派單系統，「行大山送外賣係咩玩法」、「唔好話單車，就算係電單車甚至車都少癲」、「你自己去間餐廳度攞個外賣食完，個車手可能都未到」，又笑說，「唔好灰心，李慧詩踩單車時速可以高達85公里」、「可能你搭mtr上羅湖啲商場堂食仲快過佢」、「明明你離餐廳咁近，佢都千里迢迢踩單車接你單，建議畀$50貼士」。

有網民留言分享曾於同一網上外賣平台點餐，沒料到平台竟有更瘋狂安排，「師兄你起碼都叫做陸路，我個外賣員要踩單車過海」。有網民則說，「呢間嘢真係黐X線，上次叫外賣夠膽死叫個外賣員1次過送3張單，最後嗰張先到我，仲要有張單係完全反方向，最後個幾鐘先到，仲慢過我自己去買」。

樓主餓到煮麵吃：送到上嚟個麵都食完

有網民關心樓主問道，「所以而家有得食未，等緊你update！」、「樓主，食咗飯麻煩講聲」。有網民就猜測，「單車唔一定係單車送，有啲車手會用單車account送」、「個gps唔準，個外賣仔真係喺荃灣區內，只係定位顯示佢喺粉嶺」。

樓主其後留言回覆網民感謝關心，指出約半小時後平台終於更換車手，對外賣員「唔使踩29幾公里出荃灣」感開心，又透露等待期間，「餓到就嚟黐線嘅情況底下煮咗個麵食，等到佢送到上嚟，我個麵都食完仲要洗埋嘢」，外賣的飯最終是「夜晚翻熱嚟食」，大呼該外賣平台「真係黐孖筋」。

