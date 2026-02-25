跳脫傳統珠寶推廣｜藝術裝置與跨界聯乘　實現文化傳承與營銷雙贏

農曆新年不僅是華人社會最重要的節慶，亦是品牌展現文化底蘊與市場創意的關鍵時機。今年，周生生憑藉其對「港式新年文化」的深刻理解與創新演繹，成功跳脫傳統珠寶推廣模式。早前品牌與多名藝人及KOL合作，於社交媒體以創新方式演繹「利是文化」及「壓歲錢文化」，同時亦以「游啟新歲」為主題，將新年習俗中的「祈願文化」注入現代創意，推出一系列結合傳統文化與現代推廣元素的活動，不僅引爆市場關注，更在企業推廣與社會文化傳承兩方面均得到正面迴響，展現了品牌作為文化領航者的遠見。



創意營銷跳脫傳統珠寶推廣

周生生這次的「游啟新歲」活動，透過一系列精準且具創意的營銷策略，成功打破了珠寶品牌過往較為保守的推廣套路，在市場上激起廣泛討論，更引領業界思考如何將品牌融入大眾日常生活，以及活化傳統文化的新可能。這不僅是一次成功的商業行銷，更是品牌與社會文化共贏的完美示範，充分證明了文化傳承與商業創新絕非兩立。品牌清晰地將活化港式新年文化定為活動核心，讓過年文化以耳目一新的方式呈現大眾眼前。

周⽣⽣於 K11 MUSEA 舉⾏「游啟新歲全盒納錦」年景展覽。

文化深度塑造與品牌提升

周生生這次活動的成功之處，在於其對港式新年文化的深度挖掘與活化。品牌巧妙地將傳統習俗，透過充滿現代感的藝術裝置和高互動性的體驗，使其變得更時尚、更「潮」，成功吸引了向來對傳統文化興趣缺缺的年輕一代積極參與，甚至爭相打卡。這種對本土文化傳承的用心投入，讓周生生不再僅是高端珠寶的供應者，更晉身為具備社會責任感的「文化引領者」。品牌透過文化貢獻，為傳統與現代架起一道橋樑，不僅建立了更高的情感認同，也大幅提升了品牌形象的深度與廣度。

產品聚焦與市場拓展

周生生將「游啟新歲」打造成一個極具時代感的文化體驗，活動精妙地將公眾的焦點自然導向品牌旗艦系列「YuYu」，透過裝置藝術的設計美學，將產品概念與新春寓意融為一體，成功製造輿論熱度，大大增加了新年期間的品牌曝光率。

「媽咪雞蛋仔」聯乘：最「貼地」的祝福！

尤其值得讚揚的是，周生生首度聯名香港地道小食品牌「媽咪雞蛋仔」，無疑是這次推廣中最「貼地」、最破格的創意！這個舉動不僅將品牌的受眾接觸面，從原有的高端珠寶客群，巧妙地延伸至廣大的普羅大眾，更在市場上引爆了驚人的話題性。

周生生與「媽咪雞蛋仔」合作推出期間限定賀年雞蛋仔，將經典造型幻化成品牌標誌性的魚形。

雞蛋仔作為香港人從小吃到大的經典小食，承載著濃厚的集體回憶與香港情懷。周生生將YuYu系列標誌性的魚形融入這款平民美食，讓新年祝福變成真真正正「食得到」、「吞落肚」的實在好運。這種從高級時尚的珠寶，到「人人可品嚐」的街頭小食的跨界合作，完美體現了將祝福融入日常、讓文化走入生活的理念。它不只帶來了期間限定的美味，更透過味覺記憶，將周生生「游啟新歲」的祝福深植人心，讓品牌在年輕一代心中建立起親和且富有創意的形象。這種「香港味道」的聯乘，不僅創造了消費契機，更為品牌接觸不同層次的消費者打開了全新的局面，可以說是品牌行銷與文化傳承的雙贏典範。

活化傳統與文化傳承

這次活動不僅是商業行銷的成功案例，更是活化本土文化的典範。周生生將抽象的「祈願文化」實體化為兼具現代設計感的藝術裝置，成功讓年輕一代重新審視傳統，發現其時尚感與參與性。活動鼓勵市民親身「游」走不同打卡位，巧妙呼應「行大運」的傳統，將線下體驗與傳統習俗緊密結合，實現了從單純消費到積極參與文化實踐的轉變。周生生不僅僅是提供產品，更成為了文化體驗的策劃者和引導者，證明了商業行銷與活化本土文化能夠相輔相成，共同實現商業效益和社會效益的雙重目標。

（資料及相片由客戶提供）