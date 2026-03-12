手機市場大洗牌？街訪揭iPhone脫粉潮　港人認國產機影相高質

香港人向來偏好使用Apple產品，iPhone幾乎成為街頭「制服」。然而，近年愈來愈多人對蘋果產品有「微言」，被指每年出新機但變化不大，逐漸被國產手機追上。因此，不少人開始轉投國產品牌如小米、華為等。為深入了解港人最新的手機品牌偏好與社交平台使用習慣，《香港01》早前在旺角進行街訪，訪問多位不同年齡層市民，同時我們亦加設「相片盲測」環節，邀請市民分辨旗艦手機與專業單反相機的拍攝效果。究竟港人對iPhone的忠誠度是否有所改變呢？



Instagram穩佔主流 小紅書深受年輕人歡迎

在探討日常主要使用的社交平台時，Instagram（IG）毫無懸念地成為受訪者的首選。多數人表示︰「因為身邊朋友都在使用」，且IG的短影音內容富娛樂性又便於分享。有受訪者甚至形容「IG Reels像轟炸機般吸引」，每日使用時間高達四小時。相比之下，Facebook則被普遍視為「上一代」的產物，更有受訪者直言「通常是長輩才會使用Facebook」。

與此同時，小紅書在年輕族群中的影響力正迅速攀升。多位年輕受訪者指出，小紅書是他們獲取潮流資訊及追星的主要渠道，直言「平台內容很適合年輕人」。此外，Threads與連登（LIHKG）亦被頻繁提及，反映香港市民在社交平台的選擇上已愈來愈多元化。

iPhone仍屬多數 但國產手機已逐步突圍

在手機品牌偏好方面，儘管多數受訪者仍為iPhone用戶，但公開表示已轉用國產品牌的市民不在少數。一位小米用戶受訪時讚賞其新機身設計「足夠輕薄」；另一位華為Mate XT用戶則即場展示其三摺疊屏幕，大讚技術「非常創新」。有小米用戶補充，現時國產手機的攝影功能已達專業水平，認為絕對「物有所值」。

即場盲測！手機VS單反 多數人難辨高下

街訪期間，我們進行了一項有趣的相片盲測。同時展示兩張分別由手機與單反相機拍攝的照片，邀請受訪者辨認。結果發現，多數受訪者誤將小米17 Ultra 拍的照片當成專業相機，當公布答案後，現場受訪者均感到驚訝。這項測試充分證明，現今旗艦手機的影像處理能力，已大幅拉近與專業單反相機之間的距離。

品牌光環效應？移除標誌後的價值反差

訪問中我們提出了一道假設性問題：「如果手機沒有了品牌標誌，你認為它還值多少錢？」對此，iPhone用戶的反應較為現實，普遍認為手機會因此大幅貶值，表示「起碼要打七折」、「可能會跌價一兩千元」，甚至直言「沒有標誌就不會那麼值錢」。

相反，國產手機用戶對此顯得較為豁達，多數人表示「不在乎標誌」、「想試新功能就轉用」、「定價合理且實用就足夠」。兩種截然不同的態度，深刻反映了消費者對「品牌光環」與「實際性價比」的重視程度差異。

蘋果更新欠驚喜 國產機創新且價格親民

綜合而言，近年蘋果產品的更新步伐相對保守，無論是外觀設計還是功能突破，都較難帶給消費者新鮮感，導致部分用戶認為「換機意義不大」。反觀小米、華為等國產品牌，在輕薄機身、摺疊屏幕、專業影像系統等技術領域屢有突破，且定價往往僅為同級iPhone的一半至三分之二，優勢顯著。

這正正解釋了為何愈來愈多香港市民願意打破品牌迷思，轉投國產手機的懷抱——當前消費者追求的不再單純是品牌標籤，而是具備創新技術與高實用性的產品。無論你仍是忠實的「果粉」，抑或已加入國產手機的陣營，這場市場變革已在香港悄然而至。你，又屬於哪一方呢？