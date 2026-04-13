劉德華X姜濤世紀合作復刻MV | 麥當勞麥麥支持麥當勞叔叔之家30年

香港麥當勞繼去年慶祝紮根50週年的重要里程碑後，今年又迎來另一個充滿愛與感動的時刻——香港麥當勞叔叔之家成立30週年。在這個重要時刻，兩位跨世代男神—「星級監護人」劉德華與「慈善大使」姜濤破天荒聯手，重新演繹香港經典慈善歌曲《沒有翅膀的天使》經典復刻版MV，讓全城感受愛與溫暖。



香港麥當勞30年來一直「麥麥支持」香港麥當勞叔叔之家，多年來通過不同市場推廣及慈善活動，為麥當勞叔叔之家基金籌得逾1.1億港元。除了在各餐廳和手機App內可捐款，也舉辧過不少活動，例如年度籌款盛事「麥當勞兒童愛心馬拉松」、「Big Mac Big Heart」市場推廣，歷年更曾與明星合作進行熊啤啤義賣、甚至推出微電影等為香港麥當勞叔叔之家籌款，默默成為病童家庭的最強後盾。



香港麥當勞叔叔之家成立30週年，劉德華與姜濤破天荒聯手，重新演繹《沒有翅膀的天使》經典復刻版MV，更找來五位來自麥當勞叔叔之家的康復病童拍攝，將愛與希望傳承下去。（《沒有翅膀的天使》MV截圖）

《沒有翅膀的天使》經典復刻版MV前段由姜濤「神還原」當年劉德華的角色，直至中段，劉德華「本尊」現身一同和兒童嬉戲，場面溫馨。（《沒有翅膀的天使》MV截圖）

劉德華2007年起擔任星級監護人 創作《沒有翅膀的天使》

劉德華自2007年起擔任香港麥當勞叔叔之家「星級監護人」，主題曲《沒有翅膀的天使》更是由他親自填詞及演繹，「飛，我伴你飛；家，我為你起；高低，也與你一起……」這幾句歌詞看字有聲，早已唱到家傳戶曉，陪伴無數人挺過高低起伏的歲月。

劉德華自2007年起擔任香港麥當勞叔叔之家「星級監護人」，更親自填詞和演繹《沒有翅膀的天使》，為病童打氣。（《沒有翅膀的天使》MV截圖）

兩大跨世代男神驚喜同框 劉德華X姜濤重新演繹經典MV

今年是香港麥當勞叔叔之家成立30週年，劉德華破天荒聯乘已連續四年擔任慈善大使的姜濤同場拍攝並重新編曲，跨世代合唱重新演繹此曲，更推出全新MV。

MV開首由姜濤向經典致敬，從眼神、動作到運鏡，姜濤皆「神還原」劉德華當年的角色，更復刻了劉德華將硬幣擲入捐款箱的經典畫面。MV中段劉德華驚喜現身，與姜濤及孩子們打成一片，場面溫馨動人。

兩版本MV大對比 姜濤「神還原」劉德華角色：



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演出陣容中，有5位小朋友更是來自「麥當勞叔叔之家」的康復病童。這場兩代男神的跨世代合唱，不僅再次喚起大眾對病童家庭的關注，更象徵著這份愛心將在香港一代接一代地延續下去，攜手將溫暖與希望傳承。

劉德華為《沒有翅膀的天使》經典復刻版MV特意改編原曲，加插了Happy Birthday歌詞，祝賀香港麥當勞叔叔之家30歲「生日」。（《沒有翅膀的天使》MV截圖）

姜濤和孩子們打成一片，背起女童奔跑。（《沒有翅膀的天使》MV截圖）

香港麥當勞叔叔之家星級監護人劉德華表示：「我好開心可以再次重唱《沒有翅膀的天使》呢首歌，因為好多人都對呢首歌好有深刻印象，而今次有機會與姜濤及一班來自麥當勞叔叔之家的小朋友重新拍攝呢個經典復刻版MV，都為呢首歌賦予一個更深層的意義。我仲特意改編呢首歌以加插Happy Birthday歌詞，祝賀香港麥當勞叔叔之家30週年，希望大家好似歌詞『高低也與你一起』一樣，繼續支持病童同佢哋嘅家人。」

已連續四年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤表示：「我好多謝麥當勞今次畀呢個機會我，令我有機會與劉德華先生同場拍攝，我仲好榮幸可以重演佢嘅角色，希望今年可以畀到驚喜大家，同我哋一直繼續分享愛心，為社會注入正能量。」

香港麥當勞多年「麥麥支持」香港麥當勞叔叔之家

香港麥當勞叔叔之家成立30週年，沙田及觀塘兩間家舍合共提供89間客房讓病童及其家人共住。一磚一瓦背後，香港麥當勞一直「麥麥支持」，除了找來巨星唱主題曲外，多年來還推出不同活動「應援」及捐款，讓重病兒童與家人在漫長且艱辛的抗病路上不再孤單。

1996年9月，全亞洲首間麥當勞叔叔之家在香港成立，並在沙田設置家舍。

由實體捐款箱到全面數碼化接收捐款 用APP「彈指可達」隨時捐

作為香港麥當勞叔叔之家的使命夥伴，香港麥當勞不單止在各間麥當勞餐廳設捐款箱，近年捐款方式更全面數碼化，除了自助點餐機可以捐款，麥當勞App亦增設了捐款功能，真正做到善舉「彈指可達」。

香港麥當勞兒童愛心馬拉松 宣揚「小朋友幫助小朋友」籌款

香港麥當勞歷年來舉辦了多場慈善活動，最為人津津樂道必數2005年起舉辦，宣揚「小朋友幫助小朋友」精神的「麥當勞兒童愛心馬拉松」。過往活動曾邀請劉德華、陳奕迅、容祖兒、Twins、衛蘭、姜濤等歌手擔任嘉賓，歷年來吸引逾7.8萬人參與。今年第17屆麥當勞兒童愛心馬拉松更將於4月18日在跑馬地馬場起動。

2005年舉辦第一屆「麥當勞兒童愛心馬拉松」，宣揚「小朋友幫助小朋友」精神。

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劉德華親手設計熊啤啤義賣

除了匯聚城中巨星共襄盛舉外，香港麥當勞也曾推出愛心義賣，像2008年為支持麥當勞世界兒童日推動的「熊bear bear 慈善義賣」，「星級監護人」劉德華更親手設計可愛熊啤啤，為有需要的小朋友籌款。

2008年香港麥當勞推出「熊bear bear 慈善義賣」，找來多名歌手親手設計熊啤啤為病童籌款。

「星級監護人」劉德華曾親手設計可愛熊啤啤為病童籌款。

姜濤力推「Big Mac Big Heart」邊歎巨無霸邊做善事

2023年起姜濤擔任麥當勞叔叔之家的「慈善大使」，香港麥當勞同時推出「Big Mac Big Heart」愛心捐款活動，只要每售出1個Big Mac巨無霸系列套餐，麥當勞就捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金，號召全城「邊歎美食，邊做善事」，而這個活動今年也繼續推行。

2023年起擔任「麥當勞叔叔之家」的姜濤，力推「Big Mac Big Heart」愛心捐款活動，每售出1個Big Mac系列套餐，麥當勞將捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

麥當勞更積極透過跨界合作帶動慈善，包括2023年，適逢麥樂雞40週年，麥當勞於西九文化區推出「Coach McNugget Art World」沉浸式當代藝術展覽及2024年推出期間限定的Baby Shark親子樂園，活動門券部分收益扣除成本後撥捐麥當勞叔叔之家慈善基金。

50週年音樂會透過捐款贏取門票

去年慶祝香港麥當勞50週年之際，麥當勞亦不忘行善，在亞博館舉辦《香港麥當勞50週年i'm lovin' it音樂會》，表演齊集了陳奕迅、謝霆鋒、容祖兒、張敬軒、軟硬及MIRROR等歷代巨星。用戶只需透過麥當勞App捐款50港元予「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」，即有機會贏取門票，成功將粉絲狂熱轉化為對病童的實質支援。同年的「香港麥當勞i’m lovin’ it 50週年展」更展出微電影《重回1975年的起點》中所打造的首間餐廳及銅鑼灣百德新街舊場景，部分門票收益同樣撥捐基金。

《香港麥當勞50週年 i'm lovin' it音樂會》為香港麥當勞史上最盛大的生日派對，齊集了陳奕迅、謝霆鋒、容祖兒、張敬軒、軟硬及MIRROR等歷代巨星。

「香港麥當勞i’m lovin’ it 50週年展」展出微電影《重回1975年的起點》內精心打造第一間餐廳及銅鑼灣百德新街舊場景，部分門票收益同樣撥捐捐香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

真實個案拍出微電影《在一起 才是家》喚起大眾關注病童家庭

為了喚起大眾關注重病孩童，香港麥當勞於2023年推出改編自「麥當勞叔叔之家」真實個案的微電影《在一起 才是家》。影片講述8歲腦癌女童Rachel一家的困境，父母為照顧病童疲於奔命，導致年幼健康的弟弟Matthew感到孤單和被忽略；電影同時記錄了潘太一家入住家舍後，如何獲得支援的生活點滴，讓大眾明白「以家庭為本」的服務對重症兒童家庭有多重要。這部微電影引起了廣泛共鳴，觀看次數已突破1,000萬次，並榮獲7項國際及本地大獎。

麥當勞於2023年推出的微電影《在一起 才是家》改編自真實個案，故事講述8歲病童Rachel的家庭困境，父母為照顧病童而奔波，導致健康年幼的弟弟Matthew感到孤單與被忽略。

微電影講述健康年幼的弟弟Matthew入住麥當勞叔叔之家後，和患有腦癌的姐姐Rachel重拾笑容。

香港麥當勞透過不斷創新、扣人心弦的推廣與跨界別合作，示範何謂有溫度的企業社會責任。未來的日子，會繼續支撐住這個「家以外的家」，讓病童和家人永遠有愛同行。