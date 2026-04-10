年輕生白髮！醫生：壓力大變白、放鬆可緩減　5生活習慣助長黑髮

年輕人未老先衰，長出滿頭白髮？台灣營養功能醫學專家劉博仁醫師引用2024年研究指出，除了基因與老化等因素，「壓力」真的會讓頭髮變白，如能「放鬆」則可逆轉，而台灣營養師孫語霙則推介5種日常食物，有助促進黑色素生成，有助緩減白髮生長。



年輕人未老先衰，長出滿頭白髮，可能與壓力等問題有關。（AI生成圖片）

白頭髮6大原因

劉博仁醫師在Facebook專頁發文，指國際皮膚科權威期刊《J Invest Dermatol》於2024年發表的最新綜論研究表示，白髮的形成是毛囊中的「黑色素細胞」變少、變弱或耗竭。主要原因包括：

1.基因：最強決定因素

若父母早有白髮，子女通常也會提早出現少年白。

基因是白髮早生的最大因素。（AI生成圖片）

2.自然老化

一般來男性在30至35歲明顯出現白髮，而女性則在35至40歲明顯出現白髮，但是每個人都有極大差異

一般人自然老化就會明顯長出白頭髮。（AI生成圖片）

3.氧化壓力（自由基）

抽煙、熬夜、高糖飲食、紫外線等等都會產生大量自由基，從而損壞黑色素細胞

氧化通常會導致人體內自由基產生，從而損壞黑色素細胞。（AI生成圖片）

4.生活壓力（非常重要！）

當生活中壓力過大時，交感神經會釋放去甲腎上腺素，造成黑色素幹細胞大量分化 → 快速耗竭 → 提早變白

生活壓力太大也是一個重要的原因，通常人們生活壓力太大會使得頭髮提早變白。（AI生成圖片）

5.營養不足

特別是：B12、鐵、銅、葉酸、維生素 D、抗氧化物

缺乏營養亦會導致頭髮變白，不過部分原因可通過吃特定的食物補回來。（AI生成圖片）

6.甲狀腺問題、自體免疫、慢性發炎

這些都會影響毛囊健康，導致頭髮提前變白

人體本身的免疫缺陷通常也是導致頭髮變白的一個原因。（AI生成圖片）

緩解壓力重長黑髮 ６大行為加速長白髮

劉博仁醫師指出，白頭髮有早期「可逆期」與晚期「不可逆期」的差別，如能及早應對，就有機會重新長出黑髮，其中緩解壓力後，有些人「局部白髮真的會『長出黑色的一段』」，而用某些藥物或荷爾蒙治療時，亦曾出現髮色「重新變深」的案例。

劉醫師特別提醒，有6大行為會加速白髮生長，務必要避免，當中包括：

1.長期熬夜

2.壓力大、情緒緊繃

3.抽煙

4.高糖飲食、加工食品

5.過度曝曬

6.常染燙、化學品刺激

壓力大會加速長出白髮。（fb@劉博仁營養功能醫學專家）

5大生活習慣「延後」甚至「逆轉」白髮

對於早生白髮，劉博仁醫師指結合臨床與最新科研，改善3大生活習慣，可延後生白髮，甚至重新長出黑髮：

1.壓力減少（最關鍵）

交感神經壓力解除後，有研究發現髮絲可以重新產生色素，方法包活但不限於深呼吸、冥想、散步、善待自己、規律運動等等，更強調「這些都是真的有效，而不是口號」

2.補足營養

尤其是：B12、鐵、銅、葉酸、維生素D、Omega-3、抗氧化物（維 C、維 E、NAC、OPC、穀胱甘肽）

3. 抗氧化飲食

多吃蔬菜、水果、多酚（綠茶、莓果），少吃糖、少吃油炸加工

4. 適度陽光與頭皮血液循環

有良好血液循環，助頭髮重回健康狀態

5. 改善甲狀腺與發炎狀態

調整後，白髮速度常會明顯減慢

適度曬太陽有助頭皮血液循環。（AI生成圖片）

常吃這5種食物可促進黑髮生長

台灣營養師孫語霙在Facebook專頁提到日常生活中常見的5種食物，不僅能促進黑色素生成，還能供給頭皮氧氣、增強血液循環，多吃有助黑髮長回來。

少年白也有可能是因為營養不夠。（Facebook@營養師愛碎念-孫語霙營養師 ）

1.牛肉：補充黑色素原料

牛肉富含高蛋白質、鐵、鋅、維生素B12等等人體需要的營養

牛肉有許多人體需要的營養。（AI生成圖片）

2.豬肝（內臟類）：供應頭皮氧氣

豬肝等內臟類含有豐富的維生素B12與鐵質，具有造血功能，能增加血液攜氧能力，讓頭皮獲得足夠氧氣

豬肝等內臟類具有造血功能，能增加血液攜氧能力，讓頭皮獲得足夠氧氣。（AI生成圖片）

3.奇異果：抗氧化

奇異果富含維生素C，能幫助抗氧化，減少自由基對毛囊的傷害，同時也有助於減輕壓力對頭髮的影響

奇異果富含維生素C，能幫助抗氧化。（AI生成圖片）

4.三文魚：補充Omega-3

三文魚中的Omega-3脂肪酸，有助於滋養頭皮，防止頭髮乾燥、斷裂，同時還能對抗自由基

三文魚中的Omega-3脂肪酸可防止頭髮乾燥、斷裂。（AI生成圖片）

5.綜合堅果、穀粉：補充微量元素

綜合堅果與穀粉含有鋅、鐵、維生素B群等微量元素，能幫助將營養運送到頭皮代謝

綜合堅果能幫助將營養運送到頭皮代謝。（AI生成圖片）

部分白頭髮也可變黑頭發

其實部分白頭並不是無法變回黑頭髮，只要調理好身體，多吃這5種食物，就會有機會把白髮變黑髮。