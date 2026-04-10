年輕生白髮！醫生：壓力大變白、放鬆可緩減 5生活習慣助長黑髮
年輕人未老先衰，長出滿頭白髮？台灣營養功能醫學專家劉博仁醫師引用2024年研究指出，除了基因與老化等因素，「壓力」真的會讓頭髮變白，如能「放鬆」則可逆轉，而台灣營養師孫語霙則推介5種日常食物，有助促進黑色素生成，有助緩減白髮生長。
白頭髮6大原因
劉博仁醫師在Facebook專頁發文，指國際皮膚科權威期刊《J Invest Dermatol》於2024年發表的最新綜論研究表示，白髮的形成是毛囊中的「黑色素細胞」變少、變弱或耗竭。主要原因包括：
1.基因：最強決定因素
若父母早有白髮，子女通常也會提早出現少年白。
2.自然老化
一般來男性在30至35歲明顯出現白髮，而女性則在35至40歲明顯出現白髮，但是每個人都有極大差異
3.氧化壓力（自由基）
抽煙、熬夜、高糖飲食、紫外線等等都會產生大量自由基，從而損壞黑色素細胞
4.生活壓力（非常重要！）
當生活中壓力過大時，交感神經會釋放去甲腎上腺素，造成黑色素幹細胞大量分化 → 快速耗竭 → 提早變白
5.營養不足
特別是：B12、鐵、銅、葉酸、維生素 D、抗氧化物
6.甲狀腺問題、自體免疫、慢性發炎
這些都會影響毛囊健康，導致頭髮提前變白
緩解壓力重長黑髮 ６大行為加速長白髮
劉博仁醫師指出，白頭髮有早期「可逆期」與晚期「不可逆期」的差別，如能及早應對，就有機會重新長出黑髮，其中緩解壓力後，有些人「局部白髮真的會『長出黑色的一段』」，而用某些藥物或荷爾蒙治療時，亦曾出現髮色「重新變深」的案例。
劉醫師特別提醒，有6大行為會加速白髮生長，務必要避免，當中包括：
1.長期熬夜
2.壓力大、情緒緊繃
3.抽煙
4.高糖飲食、加工食品
5.過度曝曬
6.常染燙、化學品刺激
5大生活習慣「延後」甚至「逆轉」白髮
對於早生白髮，劉博仁醫師指結合臨床與最新科研，改善3大生活習慣，可延後生白髮，甚至重新長出黑髮：
1.壓力減少（最關鍵）
交感神經壓力解除後，有研究發現髮絲可以重新產生色素，方法包活但不限於深呼吸、冥想、散步、善待自己、規律運動等等，更強調「這些都是真的有效，而不是口號」
2.補足營養
尤其是：B12、鐵、銅、葉酸、維生素D、Omega-3、抗氧化物（維 C、維 E、NAC、OPC、穀胱甘肽）
3. 抗氧化飲食
多吃蔬菜、水果、多酚（綠茶、莓果），少吃糖、少吃油炸加工
4. 適度陽光與頭皮血液循環
有良好血液循環，助頭髮重回健康狀態
5. 改善甲狀腺與發炎狀態
調整後，白髮速度常會明顯減慢
常吃這5種食物可促進黑髮生長
台灣營養師孫語霙在Facebook專頁提到日常生活中常見的5種食物，不僅能促進黑色素生成，還能供給頭皮氧氣、增強血液循環，多吃有助黑髮長回來。
1.牛肉：補充黑色素原料
牛肉富含高蛋白質、鐵、鋅、維生素B12等等人體需要的營養
2.豬肝（內臟類）：供應頭皮氧氣
豬肝等內臟類含有豐富的維生素B12與鐵質，具有造血功能，能增加血液攜氧能力，讓頭皮獲得足夠氧氣
3.奇異果：抗氧化
奇異果富含維生素C，能幫助抗氧化，減少自由基對毛囊的傷害，同時也有助於減輕壓力對頭髮的影響
4.三文魚：補充Omega-3
三文魚中的Omega-3脂肪酸，有助於滋養頭皮，防止頭髮乾燥、斷裂，同時還能對抗自由基
5.綜合堅果、穀粉：補充微量元素
綜合堅果與穀粉含有鋅、鐵、維生素B群等微量元素，能幫助將營養運送到頭皮代謝
部分白頭髮也可變黑頭發
其實部分白頭並不是無法變回黑頭髮，只要調理好身體，多吃這5種食物，就會有機會把白髮變黑髮。