天文台｜發黃色暴雨警告信號+預測香港今明天氣+未來9天天氣預報

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，間中有驟雨及強烈狂風雷暴，初時雨勢頗大。吹和緩至清勁東至東南風，高地間中吹強風。未來一兩日驟雨逐漸減少，天色較為明朗。星期三大致多雲。隨後兩三日部分時間有陽光，日間炎熱。(更新至4月5日14:25)

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈黃色暴雨警告信號、雷暴警告現正生效。今日現時溫度約23.3度，最高溫度26度，最低溫度23度，相對濕度為百分之0.96。與低壓槽相關的強雷雨區正影響廣東沿岸及南海北部。

香港今日即時天氣報告 現時溫度 23.3°C 最高溫度 26°C 最低溫度 23°C 相對濕度 96% 紫外線指數 /

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

香港天文台在下午2時05分發出之有關黃色暴雨警告信號的特別報告：暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為28度，最低溫度為24度，相對濕度為百分之75-95%。明天大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由4月6日至4月14日，現時影響廣東沿岸的低壓槽會在未來一兩日減弱，該區天色較為明朗。而一股偏東氣流會在本週中期為廣東沿岸地區帶來一兩陣雨。高空反氣旋會在本週後期至下週初覆蓋華南，該區天色好轉。同時，受一股偏南氣流影響，該區日間炎熱。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫