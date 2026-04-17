天文台｜發黃色暴雨警告信號+預測香港今明天氣+未來9天天氣預報

【香港天氣】天文台預測今天多雲有驟雨，初時雨勢有時頗大及有強烈狂風雷暴。明日驟雨減少，早上最低氣溫約24度，日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約29度。吹輕微至和緩偏南風。星期日部分時間有陽光及炎熱，但局部地區有驟雨。下週初有幾陣驟雨，中後期天氣漸轉不穩定。(更新至4月17日18:00)

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈黃色暴雨警告信號、雷暴警告現正生效。今日現時溫度約23.6度，最高溫度28度，最低溫度23度，相對濕度為百分之91%。與低壓槽相關的驟雨及強烈狂風雷暴正影響廣東沿岸。

香港今日即時天氣報告 現時溫度 23.5°C 最高溫度 26°C 最低溫度 23°C 相對濕度 91% 紫外線指數 /

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

香港天文台在下午4時35分發出之有關黃色暴雨警告信號的特別報告：暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為29度，最低溫度為24度，相對濕度為百分之70-95%。明天短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間炎熱。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由4月18日至4月26日，現時影響廣東的低壓槽會在星期六逐漸減弱，該區驟雨減少，日間炎熱。受偏東氣流及高空擾動影響，下週初華南沿岸有幾陣驟雨。而另一道低壓槽會在下週中後期為該區帶來不穩定天氣。

香港今日即時天氣報告｜各區錄得雨量

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫