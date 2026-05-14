香港天氣預報｜天文台預測今日、明日的天氣＋未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢頗大。明日氣溫介乎25至28度。吹和緩至清勁西南風，明日轉吹和緩南至東南風。星期六間中有驟雨，初時部分地區雨勢頗大，風勢增強。星期日及星期一風勢較大，天氣仍然不穩定。隨後一兩日驟雨逐漸減少。(更新至5月14日16:23)

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈雷暴警告現正生效。今日現時溫度約27.1度，最高溫度29度，最低溫度25度，相對濕度為百分之0.89。與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。此外，現時位於廣東內陸的低壓槽會在今晚靠近沿岸地區。

香港今日即時天氣報告 現時溫度 27.1°C 最高溫度 29°C 最低溫度 25°C 相對濕度 89% 紫外線指數 /

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為28度，最低溫度為25度，相對濕度為百分之80-95%。明天大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢頗大。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由5月15日至5月23日，一道低壓槽會在明日為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在週末期間於南海北部徘徊，而一股清勁至強風程度的偏東氣流會影響廣東東部，該區仍有驟雨。此外，一股炎熱的偏南氣流會在下週初至中期逐漸影響廣東沿岸。

香港今日即時天氣報告｜各區錄得雨量

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫