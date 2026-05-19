01獨家送一千張百佳嘉年華門票！玩AI賽車/搶$1牛扒/贏成車大獎

今個五月，香港又多一個一家大細必去的全新好去處！百佳於今年5月29日至5月31日期間，快閃登陸灣仔合和酒店16樓大禮堂，舉行首個佔地約28,815平方呎、集齊逾50個品牌的「百佳美食及品牌嘉年華」。為了讓讀者親身感受這場顛覆傳統超市購物印象的盛事，現在《香港01》將獨家大放送1,000張嘉年華入場券，大家只需登記就能免費領取，先到先得，送完即止！



「佳蛋仔電能賽車」遊戲攤位

全天候行佳佳蛋公仔

必玩刺激遊戲 隨時贏走一車獎品

嘉年華現場特設多款極具趣味的遊戲攤位，當中只需一個代幣便可大玩全場最高性價比的「佳蛋仔電能賽車」，坐入駕駛艙以第一身視角遙控迷你AI賽車狂飆。自問精打細算的朋友更不可錯過全場最刺激、每日設有3個時段的「精算王」現場競猜遊戲，只要估中巨型購物車內貨品的總值，即可免費贏走整車豐富貨品！此外，大家還能參與充滿童年回憶的「SELECT是叻扔彩虹」、「樂入圈套」及考驗手眼協調的「碌for FUN」，隨時將佳蛋仔蛋蛋咕（Cushion）及可「磁」續抱抱佳蛋公仔贏回家。想帶走專屬紀念品的話，亦可用6個代幣參與「環保袋DIY工作坊」，發揮創意度身訂造獨一無二的佳蛋仔Tote Bag。

每日限量$1瘋狂搶購優惠

除了刺激的遊戲外，大家最關注的當然是每日限量的超抵必搶優惠！入場人士有機會以$1的極限低價搶購大理石雪花牛扒、$1一排維他檸檬茶，以及$1一個的可口可樂無糖氣泡驚喜禮袋。同時，場內亦會提供多款驚喜福袋與免費試飲試食，保證大家滿載而歸。

Jacky Fan

Kirs

新晉男子組合ALITZ

Y2K狂熱打卡位與星級Live Show

瘋狂玩樂與掃貨之餘，場內更設有多個「呃Like」必備的打卡位。你可以與肥嘟嘟的巨型吉祥物「佳蛋仔」拍全家福，或者用一個代幣走進「人生四格」自拍亭拍下Y2K風格的即影即有相片/換取一張韓式超人氣手繪人像畫。另外，5月29日更特設「Music Day」，邀得《全民造星6》的Jacky Fan、Kirs、小雞及新晉男子組合ALITZ等多位星級藝人為大家帶來精彩的Live Show！

百佳美食及品牌嘉年華實體門票只售$10，包含3個免費代幣。

HK01獨家搶飛攻略

心動不如行動！「香港01」現正獨家大放送1,000張「百佳美食及品牌嘉年華」入場券！

換領方法：讀者只需點擊指定登記連結並填妥簡單資料，即可免費獲取入場券乙張！

注意事項：門票數量有限，先到先得，送完即止！

立即登記，把握機會帶埋一家大細去感受與別不同的超市嘉年華啦！