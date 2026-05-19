天文台｜發黃色暴雨警告信號+預測今明天氣+未來9天天氣預報

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，間中有驟雨。初時雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴。吹和緩至清勁南至東南風。未來一兩日天氣仍然不穩定。星期五及週末期間驟雨逐漸減少，天色好轉。(更新至5月19日13:10)

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈黃色暴雨警告信號、雷暴警告現正生效。今日現時溫度約25.5度，最高溫度28度，最低溫度25度，相對濕度為百分之0.94。高空擾動正為廣東沿岸及南海北部帶來雷雨。

香港今日即時天氣報告 現時溫度 25.5°C 最高溫度 28°C 最低溫度 25°C 相對濕度 94% 紫外線指數 /

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料香港天文台在下午12時35分發出之有關黃色暴雨警告信號的特別報告：暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為28度，最低溫度為25度，相對濕度為百分之75-95%。明天大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由5月20日至5月28日，受高空擾動影響，未來一兩日華南天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離及南海北部的高空反氣旋增強，接近週末至下週初華南沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，天氣持續炎熱。

香港今日即時天氣報告｜各區錄得雨量

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫