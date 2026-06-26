將軍澳現扒手黨？背囊被拉開偷銀包　見信用卡紀錄更心寒：好恐怖

【將軍澳／扒手黨】將軍澳出現扒手黨？有將軍澳街坊於Threads發布警世文，指其家人日前走到將軍澳運動場時，發現背囊被拉開，內裏銀包不翼而飛，懷疑被扒手「打荷包」偷走。更令他感到恐怖的是，銀包被偷後半小時內，信用卡已在日本1家高級餐廳被刷了一筆大額卡數，且獲銀行回覆是「face to face（面對面）」交易，後來發現懷疑是大型跨國犯罪集團手法。目前樓主已報警處理，呼籲其他街坊要小心。



事件引起網民關注，「咁癲！」，又教路要把背囊置於胸前，以防小偷，「要將背囊放胸前，自救！」、「賊仔真係防不勝防」。也有網民分享同類經歷，提醒小心。



將軍澳出現扒手黨？（AI生成圖片）

「各位將軍澳街坊，想請大家幫幫手留意，同埋一定要提醒身邊嘅屋企人（特別是長輩）出街小心財物！」該將軍澳街坊於Threads發帖文，指其家人於6月22日（星期日）早上9時左右，由坑口住所出發，經過坑口地鐵站走到將軍澳運動場，詎料到達運動場時，發現背囊被拉開，裏面的銀包不翼而飛，懷疑是被扒手偷去，「好大機會係喺呢段路程中，懷疑係等紅綠燈期間一時唔留神，俾啲專業扒手打荷包偷走咗」。

不過樓主表示，最恐怖的是，其家人銀包被偷後短短半小時內，信用卡竟然已經在日本1間高級餐廳「俾人瘋狂狂碌咗筆非常大額嘅卡數」，而且是「面對面交易」，「銀行覆我哋話對方係face to face交易。但當時我屋企人明明喺將軍澳，張卡點飛去日本？」。

最恐怖的是，樓主家人銀包被偷後短短半小時內，信用卡竟然已經在日本1間高級餐廳「俾人瘋狂狂碌咗筆非常大額嘅卡數」，而且是「面對面交易」。（AI生成圖片）

樓主之後上網搜尋，估計是大型跨國犯罪集團作案手法，「前線專門喺我哋呢啲住宅區小商場／街度偷卡，賊人同夥就喺日本將信用卡加落手機Apple Pay／ Google Pay入面進行交易」。

樓主補充，目前未確定是否電子錢包「出事」，已報警處理，希望其他街坊如有相關影片或資料，可以提供，又提醒出門要小心注意，「大家出街（特別是去街市、買餸車、BB車）一定要拉好個袋，小心睇實財物」。

樓主家人於將軍澳運動場發現銀包被偷。（資料圖片）

網民看後震驚，「咁癲！」，「電子錢包都要驗證先加到，似係copy咗張卡的payWave再喺日本嗰邊複製返張嚟拍」。亦有網民建議，要把背囊放於胸前，以防小偷，「建議背囊孭喺前面，因為賊仔真係防不勝防」、「我一定會將背囊揹在前面，除咗防止有賊人從後扒銀包，還不怕背囊會整倒人」。

另有不少分享同類經歷，提醒小心，「我妹早前喺北角炮台山，行行下覺得背囊有度力向後扯，佢立即轉身見一個梳平頭裝男人貼近佢袋，當時背包拉鏈已開1/3，好彩發覺得快，個男人立即逃跑」、「我都試過搭電梯時feel到有人郁我背囊，望轉頭後面個男人即刻走，我先睇到自己背囊拉鏈拉開咗1/3，好彩無唔見嘢」、「今日去馬鞍山中銀已經聽到有對長者話張卡俾人盜用，真係要好小心」。

信用卡被用作未經授權交易，卡主需要承擔有關損失嗎？

根據香港金融管理局（金管局）網頁，如果在你通知發卡銀行表示遺失或被盜取了信用卡或個人密碼，或有其他人知道你的個人密碼之前，你的信用卡被用作未經授權交易，你便有可能需要承擔有關損失；另外，如果你的損失是由於你的欺詐行為或嚴重疏忽所引致的，又或者你在發現遺失或被盜取信用卡後，未能在可能情況下盡快通知發卡銀行，你亦可能要承擔有關損失；此規定也可能適用於因你未能遵守發卡銀行建議的措施保障你的信用卡或個人密碼，而招致的損失。

而根據《銀行營運守則》，假如你沒有涉及任何欺詐或嚴重疏忽行為，並在發現遺失或被盜取信用卡或個人密碼後，在可能情況下盡快通知發卡銀行，你就這類信用卡損失所要承擔的責任應以發卡銀行指明的限額為限，而有關限額不應超過500港元。這個限額僅適用於與你的信用卡帳戶有關的損失，而且並不包括現金透支。

信用卡月結單發現未經授權交易，應該怎樣做？

根據金管局網頁，應該在結單日期起計60日內通知發卡銀行有關未經授權交易。根據《銀行營運守則》，發卡銀行可保留權利，在你沒有在指定期限內報告未經授權交易情況下，視有關月結單為正確的，便可能要為有關未經授權交易負責。

（ming.cho9990）

睇多啲：尖沙咀見這東西不要撿！港男遇「觸碰型陷阱」騙財 機智1招脫困

事件引來網民熱議，大讚事主「醒目」，「而家騙子無處不在」、「謝謝分享……真要小心提防！」。亦有網民建議下次要報警處理。



有男網民指，於尖沙咀海旁遇到疑似新型「碰瓷黨」。（資料圖片）

更多詐騙手法：九龍塘新騙案？男子求借衛生巾予女友 目的細思極恐 事主：驚險

「各位小心碰瓷黨的出現！」該男網民於threads發帖文，指1月30日在尖沙咀跑步，到尖東海旁位置有1名操廣東話男子指控被他碰跌電話，要求賠償，「佢即場開部電話畀我睇，話只係有聲音但畫面沒有。理論一輪，佢話佢自己都有錯要求每人負責一半的維修費」。

樓主提醒，「年近歲晚，騙徒特別多，大家小心」。（資料圖片）

被指撞跌電話損壞索償 港男機智1招脫困

樓主察覺有異，心生一計「脫困」，「我話我當時所有我的財物不在我身邊，要回去GYM Room（健身房）取。當然我在耍他啦」。男子見狀要求他「攞住佢（男子）部電話」，惟樓主機警拒絕，以免留下指紋，百詞莫辯，「我話你自己放低就算啦，我唔會接觸你的電話」。

事主：年近歲晚騙徒特別多，大家小心

最終樓主從商場另1邊離開，成功擺脫男子。他補充，該男子操廣東話，「口音似香港人。但佢幾次話聽唔明我講乜，懷疑佢不是本地人」，提醒其他人「年近歲晚，騙徒特別多，大家小心」。

網民大讚樓主機智「醒目」，又感嘆騙子無處不在。（Threads@jonpoon1204）

網民讚事主醒目 建議報警

網民看過帖文議論紛紛，大讚樓主機智「醒目」，又感嘆騙子無處不在，「真的要小心」、「如果有人攞隻明朝古碗出來，行過又話我撞跌，我咪要賠兩億」。

另有網民建議樓主下次要報警處理，「叫你幫手無錢搭車/買飯，話你跌錢，話你整爛佢嘅嘢，喺街碰到呢啲，一律話報警」、「報警，死都唔會賠，叫佢民事索償我囉」，樓主則回覆「下次再遇到我會這樣做」。

（Threads@jonpoon1204）