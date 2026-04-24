將軍澳婆婆開視像用ATM！遭騙徒遙距控制　熱心夫婦制止騙案獲讚

市民收到可疑來電或訊息時要小心求證，免墮騙徒陷阱！有將軍澳街坊在網上發文，指她和先生在櫃員機提款時，發現旁邊有長者正和人視像通話，「眼神（好似）係中咗邪咁」準備轉帳，深入了解後發現對方根本不認識電話裏頭人士，「只說要取消某啲嘢」，直覺是騙案於是聯同其他熱心街坊，帶對方到銀行尋求職員了解清楚事件，並稱「幫得一個得一個」。



許多網民感激樓主夫婦見義勇為，「好人好事」、「還好有你哋，不然又有老人家被騙」，亦有不少留言指近日收到大量詐騙短訊，對實名登記電話卡制度效果存疑，並揶揄「詐騙園區又復工」。市民如收到可疑電話，可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，查核可疑電話。



有將軍澳街坊直擊長者遇電騙，在櫃員機前和人視像通話並準備轉帳。（AI生成圖片）

婆婆櫃員機前開視像通話 遭人遙距控制欲轉帳

該女街坊在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指周四（23日）下午4時許，陪同丈夫到尚德商場的滙豐櫃員機提款，在外面等候時忽然聽到丈夫大叫「報警」， 隨即衝入銀行詢問丈夫發生何事。丈夫要求到她旁邊隊伍「停咗（阻止）個呀婆過數」，她形容當時「只見呀婆開住視像電話」，丈夫詢問婆婆是否認識和她視像人士，被告知不認識「只說要取消某啲嘢」。正和婆婆對話的疑似騙徒發現有其他人介入，馬上要求婆婆不要理會，命令她「快啲繼續做落去」。

熱心夫婦聯街坊合力制止 尋銀行職員協助

樓主直覺是騙案，於是搶過婆婆電話，向疑似騙徒喊話：「我係警察嚟，想點同我講。」之後分別有熱心伯伯和女士幫婆婆掛斷電話，並帶對方到銀行找職員了解事件。樓主和丈夫因「怕有同黨出現」所以跟隨婆婆身後，直至眾人向職員交代清楚，向婆婆提供協助才安心離去。

夫婦盼婆婆家人知悉事件 解釋騙案短訊

樓主指，分享事件是希望婆婆家人能留意到帖文，並向她解釋騙案短訊，事關當時發覺對方眼神「（好似）係中咗邪咁」，亦呼籲大眾「唔好只剝花生睇戲」，若目睹類似可疑事件「就幫幫啲老人家」。

樓主當時直覺婆婆遇騙案，搶過對方電話向可疑人士喊話：「我係警察嚟，想點同我講。」（AI生成圖片）

樓主丈夫事後均收詐騙短訊

樓主續稱，丈夫當時抱着「幫得一個得一個」心態，未幾他都收到同一詐騙短訊。從她上傳照片可見，其丈夫收到1個來自「AlipayCore」的短訊，訊息顯示為扣款通知，內容顯示「您的『螞蟻保險』服務現已開通，每月將扣款1,820港元」，指若需取消相關服務，可致電相關熱線聯絡官方線上客服處理。

樓主丈夫收到可疑短訊，顯示為「螞蟻保險」扣款通知，指若需取消服務，可致電相關熱線聯絡線上客服處理。（facebook「將軍澳主場」圖片）

網民感激樓主夫婦見義勇為

有網民感激樓主夫婦及時制止騙案發生，「多謝樓主同佢老公見義勇為」、「還好有你哋，不然又有老人家被騙」，但有人覺得歸根究底，是需要長者自身提高警覺，「好多老一輩市民性格服從，好少深度思考破綻，容易被對方甜言蜜語或製造恐懼而跌入陷阱」、「佢哋完全好似同時代脫晒節咁，完全唔知道呢個世界發生緊乜嘢事，同佢哋講好多時佢哋嘅藉口就話自己唔識亦都唔想理，乜都要靠仔女，呢啲就最容易俾人呃」。

實名登記電話制度無效？ 網民：反而仲收多咗電騙

不少留言貼出截圖，指近日收到大量詐騙短訊，不少均顯示為「螞蟻保險」的扣款通知，普遍指涉及金額逾千元，「經常都收到呢啲咁嘅白短訊」、「我發覺香港實名登記後，反而仲收多咗電騙」，因而揶揄「詐騙園區又復工」。有人則教1招，以分辨訊息真偽，「認住有#喺個名前邊先係真嘅，所有大型機構同政府部門都係」。

不少網民指近日收到大量詐騙短訊，均顯示為「螞蟻保險」的扣款通知。（facebook「將軍澳主場」）

市民遇可疑電話 可用「防騙視伏器」查核

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。警方的「防騙視伏器」透過整合警方情報、市民舉報及第三方數據，可協助公眾快速識別可疑帳戶、電話號碼及網頁連結外，亦提供平台讓市民檢舉疑似詐騙資訊，供警方進一步分析；如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」查詢。

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。（守網者網站截圖）

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。（守網者網站截圖）

（facebook「將軍澳主場」）