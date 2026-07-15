山藥牛肉飯藏瓦仔碎片　要求換飯遭經理反問3句　食客不滿態度寸

食物藏有瓦仔碎片，若不小心吞下肚，後果可大可小。有食客於網上發文表示，在觀塘三布目1間日本連鎖牛丼餐廳進食山藥牛肉飯時，食到瓦仔碎片，他要求侍應幫忙更換新一碗飯，詎料經理「勁串」問「使唔使睇醫生啊？」、「使唔使幫你call白車？」、「記得拎返張醫生紙返嚟claim錢，公司會畀返錢你 」，令他對用餐體驗感不快。



網民批評，「呢啲經理又係onX，假設事主好聲好氣，個經理幫大集團打份工，使乜幫公司慳，即刻換個飯，送多1盤牛肉、小食咪大家開心，喺到講埋啲西嘢做咩，不知所謂」，又建議樓主報食環，「對方臭串，就應該撳住個碟即場報食環」。不過也有網民認為，「單睇樓主描述，冇片，似係SOP（標準作業程序）。至於究竟係個經理真係好寸，定樓主太敏感呢，呢個就羅生門喇」。



《香港01》已就事件向涉事餐廳查詢，正等候回覆。



有食客於網上發文表示，在觀塘三布目1間日本連鎖牛丼餐廳進食山藥牛肉飯時，食到瓦仔碎片。（Threads@momomomomomowong）

該食客於Threads發文講述事件，無奈問「我換過兜飯嘅要求都唔係好過分啫？」。照片見到食指上有1粒疑是瓦仔碎片的白色顆粒。

牛肉飯藏瓦仔碎片 要求換飯經理態度寸

樓主表示，他要求侍應更換新一碗飯，沒想到經理反問「使唔使睇醫生啊？」、「使唔使幫你call白車？」、「記得拎返張醫生紙返嚟claim錢，公司會畀返錢你 」。樓主不滿餐廳經理服務態度，批評「自己做錯嘢都惡過你，難怪香港飲食已死」。

樓主要求侍應幫忙更換新一碗飯，詎料經理「勁串」問「使唔使睇醫生啊？」、「使唔使幫你call白車？」、「記得拎返張醫生紙返嚟claim錢，公司會畀返錢你 」。（Threads@momomomomomowong）

網民：完美示範如何打爛自己隻飯碗

網民指斥經理，「咩培訓都冇係咁㗎啦，明顯條友反駁型人格發作，寸完人仲以為幫公司做到嘢/自己喺手下面前保持到自己經理嘅權威之類」、「其實道歉換過就通常冇嘢，做飲食業呢啲都忍唔到？」、「完美示範如何用1隻爛碗，打爛自己隻飯碗」。

有網民批評香港飲食業服務態度，「做餐飲嘅人成日都好狗眼看人低，香港雖然真係多西客搲着數，但唔好下下未了解成件事邊個啱邊個錯就當人哋西客搲着數先得，不斷西X你，係咁拋緊你，打工就當自己係老闆上身，賠多碗飯就要執笠？所以北上唔係無原因」。

樓主無奈問：「我換過兜飯嘅要求都唔係好過分啫？」（Threads@momomomomomowong）

網民籲報食環：拎個袋仔包起佢

有網民認為樓主應即場報食環，「即刻覆佢，要拎個袋仔包起佢報食環」、「竟然冇即場call白車搞大佢，真係太好人喇」，又說「幫你推，經濟唔好，希望位經理讓番份工出嚟畀其他配得上嘅人」、「咁就如佢所願送佢一程啦」。不過也有網民認為，「你有冇諗過其實佢（經理）係認真？只不過表達能力有問題」。

有網民分享經歷，「試過喺餐廳食到玻璃碎，同職員反映後，餐廳free咗成餐+送甜品，而且有承認返係廚房問題，負責人主動留返聯絡電話跟進。對方態度咁差，你絕對有權投訴」。

（Threads@momomomomomowong）

其他報道：3大媽自攜榴槤到酒樓開餐！傳出濃烈氣味 食客投訴聞侍應1句更嬲

香港許多食肆都禁止客人攜帶外食入內，但不時有人違規。有網民在社交平台公審，指在觀塘某酒樓用餐時，突然聞到濃烈的榴槤味，揭發有3名大媽自攜榴槤到酒樓，並放在餐桌上享用。有同場食客向侍應反映，對方未有制止更反問客人「你唔鍾意咩？」食客只好向經理投訴，可惜經理制止時她已用餐完畢。



網民紛紛批評大媽行為懶理他人感受，「明知呢啲咁大味嘅嘢食就咪鬼喺街食啦」、「啲自私X係唔明唔鍾意食榴槤嘅人會覺得臭」，對侍應態度亦揶揄「原來呢間酒樓可以被人當food court咁用，早響啦，有時喺街外食飯盒熱Q死」。



有食客在觀塘某酒樓用餐，遇到3名大媽自攜榴槤開餐，不滿傳出濃烈氣味怒公審。（「threads＠wchkmc」圖片）

大媽們酒樓歎榴槤！ 傳出濃烈氣味惹食客不滿

該食客在threads發帖，指日前到觀塘apm商場內某酒樓吃晚飯，途中全場突然充斥着濃烈的榴槤味，引來不少食客四周張望查找氣味源頭，發現原來有3名大媽自攜榴槤到酒樓享用。從樓主拍攝相片可見，大媽們疑似直接將榴槤放在餐枱上，然後用筷子夾起榴槤，濃烈氣味引來後方1名女食客注視，枱上還擺放2杯疑似自帶飲品。

食客向侍應反映 竟獲回覆：冇所謂啦

樓主續稱，當時有食客難以忍受氣味，於是向侍應反映，竟獲回覆「冇所謂啦，你唔鍾意咩？」對方聞言甚為不滿，再向經理投訴。惟經理上前要求3名大媽勿再在酒樓範圍吃榴槤時，她們經已用餐完畢，而3人離開時則引來附近食客側目。

有榴槤愛好者都批評相中大媽自私，認為「咁大味嘅嘢咪鬼喺街食啦」。（資料圖片）

榴槤愛好者斥大媽自私：咁大味嘅嘢咪鬼喺街食啦

許多網民、甚至榴槤愛好者，都批評大媽們行為自私，「明知呢啲咁大味嘅嘢食就咪鬼喺街食啦」、「啲自私X係唔明唔鍾意食榴槤嘅人會覺得臭，喺小巴以為前座阿伯有體味問題，焗住成程車，落車時先發現係坐單邊尾位個阿叔捧住一袋已開榴槤，啲味散到出嚟，真係難頂」。有人覺得侍應處理手法欠佳，「侍應應該埋去同佢講收切榴槤費，每位300（元），佢即刻收X啦」，又嘲諷稱「原來呢間酒樓可以被人當food court咁用，早響啦，有時喺街外食飯盒熱Q死」。