中五女生搵私補老師時薪$300　提3要求限16至22歲男性：樣要OK

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-14 13:00

現時許多家長都會為就讀中小學的子女找私人補習老師，以1對1安排更具針對性的教學。最近有1名中五女學生就透過網上中介平台，徵求英文補習教師，但同時提出3個特別要求，指對方必須是男性、16至22歲以及相貌不俗「OK樣」，這樣她上課時才能更專心，引來網民截圖後討論。

有中五女學生找私人補習老師，卻指明對方必須為16至22歲男性，而且相貌不俗，被網民嘲笑是在找男友。（《教束》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

連登討論區網民「海綿體蛋散」以「而家啲中學生揀補習要揀埋樣…」為題發文，並上傳某私人補習師生配對平台的截圖，顯示有1名中五女學生正徵求英文科教師，以1對1形式在九龍塘又一城補習，每星期2節2小時的課堂。不過，她又列明3個特別要求，分別是男性、16至22歲和「OK樣」，稱這樣才能上課時更專心。

樓主在帖文笑道，「睇到最底，以為自己上咗Hmd（交友App Heymandi）」，比起找補習教師，更像是在交友平台找另一半。

帖文一出即吸引不少網民留言，紛紛直指該名女學生根本「補習為名，交友為實」，認為最低要求老師16歲，很大機會與她差不多年紀且未考中學文憑試（DSE），「16歲幫16歲補習，拎阿媽錢溝仔？」、「而家擺明搵好男仔相睇」。

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