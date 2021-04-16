一邊扮閨密一邊搶男人！采子橫刀奪愛成熱話　台網民揭更驚人真相

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-16 18:30

台灣男星何孟遠劈腿采子，女友荳荳15日晚間以長文述始末，痛批何與采子「謊話連篇」，當中荳荳表示曾問過何孟遠為何不提分手，而對方則回答「...他們的關係也很複雜...」，讓網友猜測采子可能也有男友，聯想到曾和采子傳緋聞的邱鋒澤。

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有網友於「Dcard」爆料曾看到邱鋒澤與采子一起在高雄的某服飾店買衣服，還有網友稱他表姐是采子閨蜜，曾給他看過采子與邱的親密合照，該網友還表示「我跟她（采子）沒仇，沒必造謠。」而有網友則心疼邱鋒澤，直言「若是真的，很傷耶」，還有人認為邱鋒澤是個好老闆，旗下藝人形象出問題，就算他沒被綠也是很衰。而對於過往緋聞再被提起，甚至因何孟劈腿采子傳出被綠，邱鋒澤方面目前未對此回應。

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邱鋒澤與采子於今年年初時被爆熱戀、同居，兩人傳緋聞後也毫不避諱，一起出席代言活動，並坦承互有好感，不過並未認戀，對未來發展則是順其自然，而如今采子認與何孟遠「有情侶行為」並道歉，自退「全明星」，公司「原音兄弟」也發聲明與采子解約。

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