戀愛中嘅十二星座男會有乜煩惱？天秤座成日嫌另一半打扮唔夠靚

最難的修行，不是在深山獨處，與人世隔絕；不是在禪坐中，掉入某個境界。最難的修行，其實是在親密關係裡。



你也覺得親密關係很困難嗎？著名心理學家阿德勒（Alfred Adler）說過，所有的煩惱都來自人際關係的煩惱。

而進入戀愛模式的12星座男，或許也正在悄悄的煩惱喔！想知道你最愛的他在想什麼，就來看看12星座男偷偷憂慮的事情吧！

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牡羊座（白羊座）的擔憂：性情直率的牡羊座，活潑又熱情。對乍看之下外向熱絡的他們來說，要向另外一個人敞開內心大門，其實是很可怕的事。因為他們不習慣在別人面前展現脆弱又孤單的一面，一直很努力表現勇敢與堅強。牡羊是要真的很喜歡一個人才會跟對方確立情侶關係，但是在戀愛的過程中，他卻是個會偷偷緬懷前任，腦海裡浮現昔日的時光，不過這個行為並不代表他不喜歡你，也不會成為一個太嚴重的問題，因為牡羊是忠心、不愛劈腿的人。只是他會任由這些回憶如白日夢般遊走。

金牛座的擔憂：不太期望轟轟烈烈的愛情的金牛座，實際上也是有佔有慾的星座。慢熟的金牛座通常很難信任別人，總是害怕被欺騙、被辜負；同時擔憂著自己可能會在感情中受傷， 總是小心的在斟酌、考慮著該不該繼續愛下去；但也因為金牛座特別固執，一旦愛上別人，就會死忠的認定，通常難以輕易抽身。這個固定星座是不愛改變現狀的，在熱戀期還是充滿新鮮感的時候，他當然不介意自己的生活習慣因你而改變，但相處了一段時間後，他就會覺得自己失去了很多私人時間，比方平日晚上他喜歡睡前看書，卻變成要跟你通電話；或是每週三天定時下班後去健身房的，也會因要跟你約會已改變。如果你是太黏人的類型話，沒有給他足夠的私人空間，他就會受不了。不過同樣，他不會主動向你承認這個煩惱，因為怕你會不高興。

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雙子座的擔憂：機敏調皮的雙子座，他們的性格總是難以捉摸，在做人處事上也相對矛盾，大家總說他們有兩個面向。他們有著看似開朗又充滿奇趣的外在，卻格外害怕孤單，所以他們特別恐懼空窗期的單身那段時間。即便重新擁有愛情，他們也不喜歡被另一半干涉生活太多，被約束與被管轄，對他們來說太不自在。就算他跟你的感情已進入穩定階段，並且相處愉快，也阻止不了他們不時會懷念以前單身日子的想法。他們有時會覺得如果變回單身，可以按自己計劃做事，那是多麼美好啊。但事實上，他們並不是喜歡這樣懷緬過往，只是不由自主地想起來，每每這樣，他們內心都會覺得對你內疚。

巨蟹座的擔憂：巨蟹座是善良而且敏感的，充滿防衛的外殼，讓他們非常容易受到傷害，對於愛情更是缺乏安全感，總是努力討好對方。他們時不時會擔心著，會不會有一天睡覺醒來，伴侶的愛與付出也跟著改變。對他們來說，發現自己深愛的人漸漸失去當初的濃情蜜意，是他們難以承受的殘酷事實。他是很溫柔體貼的，又夠細心，對愛人關懷備至，而且情感細膩，對你的喜怒哀樂很敏感，在你情緒失控前就已經開始安撫你。不過亦是這份敏感，會令他有時會覺得你沒有給予他相同程度的關懷。他也需要被呵護的，只是單方面的付出，終會有疲累的一天，所以作為他的伴侶要留意這一點，不要只享受他的付出而忽略了自己對他的態度及關心。

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獅子座的擔憂：擁有獨特魅力與風範的獅子座，就像「天下唯我獨尊」一樣。這樣的獅子座，最害怕在感情中失去自尊心與被重視的地位，他們無法接受被另一半隨意對待，對於任何有傷自尊的行為都是他們最討厭的罩門，而且也會擔憂失去個人的獨立性。獅子座的他，要是愛上你後就會專心一意，但假如他發現你並沒有把他放在第一位，忽略了他的話，他會悄悄地跟別人搭話、調情，希望從他人身上獲得關注，因為他希望自己能成為別人的焦點，以增加滿足感，別人對他的讚賞是他的精神食糧，所以你要留意別把他推出你的鎂光燈外喲。

處女座的擔憂：拘謹有禮的處女座，對生活的態度相當嚴謹，相對的，對戀人的要求也特別的高，跟他們戀愛並不是件輕鬆又愜意的事。因為就算陷入愛情，他們也不會因為跟戀人約會而更改早已預訂的計畫與時間表。他追求完美的個性是改不掉的，就算他不向你施壓，他對自己的高標準有時已經無意地給身邊人帶來壓力。他注重細節，只要有一點點不完善也能把他逼瘋。基本上沒有人會是完美的，但他個性如此，跟你相處，會不由自主地在內心挑你的錯處，雖然他不會即時直接指責，但他卻制止不了自己不耐煩的表情。

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天秤座的擔憂：隨和溫柔的天秤座，總是迎合大家的喜好，是非常好的朋友。十分敦厚的他們，向來也很受歡迎，但卻十分害怕正視愛情。要他們下定決心去愛、陷進去很不容易，他們依然會擔心付出真感情後，總有一天可能會是一場空。你的美貌是吸引他的其中一個因素，他內心相當在意別人怎樣評價你們，覺得你們外表是否合襯。有時大家一起時候久了，過了熱戀期，在對方面前，難免會不如當初般那麼注重自己儀容，其實天秤內心非常在意的，他喜歡伴侶跟他約會時會打扮得得體，所以你也不要放得太輕鬆，忽略了打扮這一環呢。

天蠍座的擔憂：專一又用情至深的天蠍座，他們的愛情特別濃烈與深厚，只要一愛上了對方，他們恨不得馬上掏出整顆心奉上。但也正因為性格愛恨分明、敢愛敢恨，他們特別容易產生忌妒心，佔有慾也相當高——伴侶不見得能滿足他們的需求與慾望。水象的天蠍也擁有澎湃的情感，他煩惱及負面的情緒其實很需要找伴侶傾訴，但同時他的大男人主義又會覺得像大媽般碎碎念這樣的行為，有點羞恥。再者，他也會擔心自己著煩惱說出來後，對象不把它當一回事，又或會嫌他煩，所以好多時他會選擇悶在心內，情緒不得抒發。

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射手座（人馬座）的擔憂：活潑雀躍的射手座，如同一陣風，從來不輕易許下承諾。但這並不代表他們不負責，他們可是相當重視承諾、信守承諾的。他們雖然渴望愛情，但也害怕被擾亂原先自由的生活，由於他們的個性特別不喜歡被管教與約束，尤其是在「精神」與「思想」方面，所以如果談了戀愛卻沒了自我，那麼他們寧可回到一個人單身的快樂生活。跟射手男在一起，可說永遠都有新的歷險，活動充滿新鮮感；但是日子久了，他也會問自己，是否甘心安定下來呢？因為他天生就是愛離巢的鳥，自己一人往外闖才是他喜歡的。他有時會懷疑如果自己回歸單身會怎樣？會遇到什麼的冒險呢？這個想法會動搖他在感情上的投入度。

魔羯座（山羊座）的擔憂：習慣用嚴肅和專業的外表包裝自己的魔羯座，看起來冷漠又冷感，其實並不是喔！假設他們曾在愛情中受過傷，就會特別害怕歷史重演，而這些情傷的陰影並沒有那麼容易隨著時間完全淡去。所以他們的內心其實相當缺乏安全感，不太輕易付出真情，特別擔心愛情可能會變動，因此並不追求轟轟烈烈的情感模式，只希望能遇到能穩定生活的伴侶。此外，魔羯男在投入一段感情時常常都有顧慮，焦慮會因投放了時間在愛情裡，而拖慢了他生活上其他的發展，延誤了他達成自己理想的目標。他想要愛情，亦想有足夠時間處理事務，想各方面都得到平衡，但事實上感情必須投放時間去經營，一旦過了愛情的蜜月期，他們就會想把所有時間放回自己的工作上，這往往會遭到伴侶的埋怨。

水瓶座的擔憂：雲淡風輕、瀟灑無比的的水瓶座，並不喜歡受到約束，對他們來說，「愛情」也不是人生最重要的事，他們也不會渴望與另一半隨時黏在一起的感情模式。在戀愛中的他們相當需要個人空間，不喜歡黏來黏去的感覺，有時候也會對「幸福」這個狀態感到懷疑——他們內心覺得，即使孤獨一生好像也可以；但同時又害怕這件事會真的發生。此外獨立自主的水瓶，雖然不缺朋友，但習慣獨來獨往。跟你交往後，他就負責事事也多顧及你的感受，當你遇到問題及煩惱時，他就是你的傾訴對象，但對於作為聆聽者的身份，他可不習慣——因為他向來同理心較弱，不懂安慰別人。他不會跟你坦白「根本不想知道你的問題」，他只能被迫默默地學習，嘗試去為你做一位合格的聆聽者。

雙魚座的擔憂：人生中不能缺乏愛情的雙魚座，奉信著「愛情至上」的他們，沒有感情的滋養與溫暖，可是很難生活下去的。但是，被他們愛上的人們可是會很幸福的；因為他們會全心全意地對待這份關係。但同時，內心最脆弱的一點就是「怕別人不理他」，他們非常需要別人哄，內心也總恐懼著得不到同等回報的愛情。雙魚男天生多愁善感，欠缺安全感，就算處於愉悅的戀愛關係中，他也偶爾會胡思亂想，擔心一切太美好是個幻象，擔心你是否真的這樣愛他，又或者擔心自己是否配得上你。他最擔心令你厭倦離他而去，所以你要想辦法增加他的安全感，聆聽他內心的孤獨，也多讓他向你撒嬌吧。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】