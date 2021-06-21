美女啦啦隊合照　唐氏綜合症成員慘被「神穩」　網民轟：太惡意！

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-21 10:00

美國猶他州有中學的紀念冊爆發爭議，有女子啦啦隊的成員疑因患唐氏綜合症被歧視，竟被排除於團體照之外。當地傳媒指，涉事中學為啦啦隊的團體照拍了2個版本的照片，其中1張包含了患唐氏綜合症的啦啦隊經理摩根（Morgyn Arnold），另1張則沒有，最終校方在紀念冊及專頁照片上，都只採用了沒有摩根的版本。摩根的姐姐事後在社交媒體申訴，指妹妹3年內2次被排斥於紀念冊之外，啦啦隊其他成員都對事件感驚訝，妹妹亦因此而非常傷心。

啦啦隊的團體照有2個版本，其中1款經理人Morgyn Arnold在隊員的中央，大家開心合照，但沒有被校方採用。（Twitter圖片）

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事件發生於猶他州雷頓市（Layton）1間名為Shoreline Junior High School的初中，摩根的姐姐喬丁（Jordyn Poll）在facebook申訴妹妹被排斥在啦啦隊照片外的傷心經歷，她說妹妹是啦啦隊的經理人，平日會出席比賽和練習，又經常說啦啦隊場的人都是她的朋友，但她和妹妹翻看學校紀念冊的啦啦隊照片時，驚見除了摩根外，所有成員都在場。她相信校方採用了沒有犘根在場的照片，是因為她患唐氏綜合症。

啦啦隊的團體照有2個版本，但校方在紀念冊內採用了沒有經理人Morgyn Arnold的版本。（Twitter圖片）

喬丁在fb上傳照片寫道：「這是同一隊啦啦隊，同樣的女孩、同樣的照片、同樣的姿態，但1張包括所有成員，1張沒有。」從另1張照片可見，摩根坐在團隊的正中央，但另1張就沒有她。喬丁大呻妹妹明明一樣花了很多時間學跳舞、參加比賽和支持自己的隊友，又透露這是3年來已是第2次妹妹無法出現在紀念冊內，妹妹她已連續2年沒有出現在班級列表上，「她知道發生了什麼事，而且很傷心」，摩根仍未決定下年是否會繼續當啦啦隊的經理。

事件觸發網民討論，許多人大讚摩根很漂亮，又安慰道她根本沒有做錯事。校方的fb專頁原本也只上傳沒有摩根的啦啦隊照片，但因爭議聲過大，校方馬上刪除了照片。

網民點睇：

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喬丁認為事件未必包含惡意和歧視，但不解妹妹作為啦啦一份子卻不能出現在照片上。啦啦隊及她們的家人事後發聲明，對經理人沒被刊登於紀錄冊感悲痛，如果由她們自己選照片，她們會選擇有摩根那張。聲明又指啦啦隊部分成員最近無故被鬧，澄清成員對紀念冊製作其實無發言權。喬丁也澄清啦啦隊的成員們都對妹妹很友善，她們不是問題所在，希望網民不要針對她們。

摩根父親受訪稱無興趣責備校方，只是女兒非常難過，她每年都會高興地帶紀念冊回家，但當她發現啦啦隊上的照片上沒有自己，她連看都不想再看，希望女兒的事發起更多關於包容的討論。

目前不知道是誰人決定將摩根的照片刪除，但摩根接受外媒訪問稱啦啦隊經理人出現在紀念冊是平常不過的事。而啦啦隊的15歲成員Maddie Campbell憶述，她不記得當時是團隊顧問還是攝影師叫了犘根走出來，然後再拍了幾張照片，她當時亦覺得奇怪，不知道是否有特別原因，最後成員發現摩根沒出現在紀念冊上，大家也感錯愕。

網民質疑做決定的應該是學校的人，但目前未知是誰人決定。（學校官網圖片）

據當地傳媒報道，摩根家人最初曾致電學校，但校方竟說他們無能為力，至周三（16日），學校致電家屬稱會「努力糾正」這情況。學校的校區事後發聲明道歉，稱對所犯錯誤感難過，正調查事件並已經向該家庭道歉，會確保以後不再發生同類事件。

猶他州殘障人士法律中心的律師指，摩根受到的排斥在該州學校其實很常見，中心每年都收到約4000宗類似投訴，只能希望這次事件的動機沒有惡意。

（綜合）

美國1隻貓咪爬上18米高的樹上被困，1名爬樹愛好者出手救援。（「Furry Friends Rescue」fb影片截圖）

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