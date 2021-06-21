台灣地震+英國爆新疫情｜網民：印度神童又中！最新預言仲有呢啲…

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-21 00:33

【印度神童言2021／台灣地震／英國疫情／變種病毒／新冠疫苗】台灣6月20日晚上10時50分發生中型有感地震，而英國受到Delta變種病毒入侵，新冠肺炎疫情大反彈，單日確診人數已連續3天破萬，是4個月來新高，當地政府宣布延後防疫解封1個月，而變種病毒在多個國家擴散，疫情非但平息無期，而且疫苗對變種病毒效用下降，令全球憂慮爆發新一波疫情。 台灣地震加上新冠肺炎變種病毒威脅，有網民聯想到印度神童阿南德（Abhigya Anand）於6月16日發布的最新影片中內容，阿南德在片中預言6月20日會發生嚴重大事，並提醒必須為此做好準備。有網民直言「印度神童又中」。原來印度神童預言6月20日發生的嚴重大事只是開始，並警告了人們要特別關注2個時間點！

（台灣氣象局）

台灣氣象局發出顯著有感地震報告，6月20日晚上10時50分發生黎克特制4.9級地震，震央在花蓮縣鳳林鎮，震源深度10.6公里。氣象局針對是次地震發出災防告警，並提醒花蓮地區發生中型有感地震，慎防強烈搖晃。

除了台灣地震，即使逾六成人接種了疫苗的英國，疫情亦大反彈，大幅上升至連續3天都逾萬宗確診個案。英國疫苗接種與免疫聯合委員會成員於6月20日更指出，當地第三波疫情已開始，引起全球憂慮疫苗是否有足夠效用。

全球不斷發生事故，有網民聯想到印度神童最新預言「6月20日會發生嚴重大事」，認為「真係靈驗」、「印度神童又中」。不過翻查相關預言，原來印度神童指出了6月20日只是「開始」，更形容6月20日之後會「非常特別」，並警告人們要關注2個時間點！

即睇印度神童預言6月20日之後會發生什麼事！哪2個時間點要特別關注？又要如何解決？▼▼▼

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印度神童亦講述新冠疫苗問題，並提出對抗疫情3大關鍵點▼▼▼

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印度神童阿南德於短片中分享了對中國疫情的看法，稱由於沒有具體數據，加上中國在資料保護方面非常強大，不會向外界透露所有事情，故不能百分百確定中國發生了什麼，他也不認為中國目前是絕對安全。

印度神童預言2022年這個月才好轉

其實阿南德今年4月預言中，已預言世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題，直至2022年這個月才會好轉▼▼▼

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除了疫情印度神童阿南德亦講到自己對投資的建議，當中有2類產品可以投資，但亦有1類產品要避免。

印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）