台灣宜蘭近50年最強地震｜網民：印度神童又中！預言災難持續到…

【印度神童言2021／台灣地震／宜蘭】台灣宜蘭周日（10月24日）下午1時11分發生黎克特制6.5級地震，是該地區近50年隱沒帶最大地震，之後亦發生多次餘震，連香港天文台都接獲逾10名市民報告稱感受到這次地震。

由於印度神童阿南德（Abhigya Anand）於近月預言片段中，曾多次點名台灣，又曾預言9月至11月情況會更加嚴重，並提醒必須為此做好準備，有網民聯想到今次台灣地震，形容「印度神童又中」。

翻查印度神童預言，除了9月至11月大災難預言，他於9月21日發布的最新文章及影片中還有多項預言，包括經濟、股市、加密貨幣Bitcoin動盪破裂復蘇時間表，更直指中國將會主要受到影響，另預言2022年3月至4月會有一場系統性災難「震驚所有人」。印度神童預言重點，以下一一看清。



即睇台灣宜蘭6.5級地震災情▼▼▼

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台灣宜蘭縣在剛過去的周日（10月24日）下午發生黎克特制6.5級地震，是這個地區1973年來隱沒帶最大地震，台灣氣象局地震測報中心不排除3天內還有規模超過4以上餘震。而地震發生時，本港天文台接獲超過10名市民報告感到是次地震，震動維持十數秒，分析顯示本港地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III（三）度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。

台灣地震發生後，有網民聯想到印度神童阿南德曾多次於預言影片中點名台灣，又曾預言9月至11月情況會更加嚴重，直指「印度神童又中」。

其實除了9月至11月災難，印度神童最新預言還包括經濟股市、加密貨幣、點名中國將主要受到影響，以及2022年會有震驚全球的災難等，以下印度神童預言重點一一看清。

印度神童最新預言2大重點！究竟對中國有什麼影響？影響又持續多久？▼▼▼

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Bitcoin、經濟股市將爆破？



加密貨幣前景未明，印度神童阿南德於9月21日發布的最新預言影片及文章中指，加密貨幣Bitcoin等價格或會在11月底前破紀錄，惟將在這個時間點大回調，甚至泡沫破滅。阿南德另預言了經濟泡沫爆破關鍵時間點，形容這次爆破「爆炸性非常大」。

印度神童預言經濟股市、加密貨幣Bitcoin泡沫爆破關鍵時間點▼▼▼

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印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。

除了投資，印度神童阿南德亦預言2021年或會更慘▼▼▼

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其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。