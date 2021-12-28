日氣球大叔生意失敗欠債5億円　如《沖天救兵》渡太平洋結局超慘

動畫《沖天救兵》（Up）中一老一少主角利用多個氣球，連人帶屋升上天空去旅行，情節雖然屬天馬行空，但內容感人勵志。現實中日本真的有一位「氣球大叔」，生意失敗後負債高達5億日圓，但仍不減其冒險精神，打算靠着氣球橫渡太平洋，這個浪漫構想最終演變成著名的失蹤案，人生最終悲劇收場。



氣球大叔第一次起已飛險象環生。（影片截圖）

日本「氣球大叔」鈴木嘉和生於1940年，本來是鋼琴調音師，趕及日本經濟起飛，至1984年，他成立自己的音樂素材販賣公司，同時經營音樂酒吧、餐廳等，收入相當豐厚，不過好景不常，日本經濟泡沫在八十年代爆破，各間中小型公司倒閉，連鈴木也不例外，其後甚至要從事氦氣球載人的非法生意，但僅苦苦支撐到1990年，其公司因欠下近5億日圓債務，最終宣布破產倒閉。鈴木即使經歷生意失敗，但都很快重新振作，結合過往非法工作經驗，以及自己小時候看過的法國短片《紅氣球》（Le Ballon Rouge），打算仿傚劇中男童帶着紅氣球升空。

去到1992年4月17日，鈴木正式起飛，計劃在東京多摩河邊乘搭氦氣球，飛往千葉縣的九十九里濱，兩地距離約100公里，其行動吸引多間媒體前來採訪，即使面對記者當場詢問：「就算知道做這種事很危險，還是要做嗎？」鈴木滿臉笑容回答：「大家也許會笑我笨蛋，但自己還是相信氣球。」甚至誇下海口表示今次成功，下次挑戰夏威夷，即使刑警到場進行勸說，鈴木仍然莫名奇妙地表現出無比自信，雖承認知道無人做過類似事情，但自己以前玩過，相信沒有問題。

鈴木穿起滑雪裝及攜帶沙袋，將2大2小氦氣球綁上帆布繩椅，儼如坐在降落傘，但他今次卻是要升空起飛，過程由電視台直播。當日中午12時許，鈴木解開腰間沙袋，氣球隨即急速上升，再拋掉數個沙袋後，鈴木30分鐘內急速上升到4200米高空，氣溫大約只有零下11度，但鈴木仍然保持樂觀，對住遠方拍攝的直升機揮手示意。

連人帶氣球繼續上升，到了5600米時，鈴木被迫切斷1個大氦氣球，以保持一定高度，確保停止上升，但他沒有控制方向的裝置或方法，所以隨後飛過羽田機場時險撞到飛機，而且沿途亦有不少高樓大廈，隨時有生命危險。

直至下午1時許，氣球愈來愈低，最終鈴木撞到一間民宅屋頂，導致屋瓦及電視天線損毀，其手部輕微擦傷，隨即被帶返警署。由於當時他只飛行了24公里，降落位置與目的地尚有一大段距離，換言之，任務失敗告終。但這無阻鈴木的野心，他吸收失敗經驗，決定屢敗屢戰，由滋賀縣琵琶湖出發，橫渡太平洋，目的地是美國內華達州沙山（Sand Mountain），距離大約1.2萬公里。

第二次起飛時，海上保安廳空中搜救機人員成為最後一批見到鈴木嘉和的目擊者，對方甚至停止發出求救訊號。（網上圖片）

鈴木將泡澡用的方形檜木桶改造成「木船」，由於設計簡陋，所以不具備防撞設施，而且經費不足，由原先設計6個主力氦氣球及26個輔助氦氣球，減至4個主力氣球，輔助氣球只有20個。在初期試飛時，連100米都很難去到，但他將這艘木船命名為「夢幻號」，行動如箭在弦，如果今次旅程成功，他就不再是生意失敗的弱者，相反是擁有追夢精神的冒險家。

糧食方面，由於他預計夢幻號升高到1萬米高度，就可乘着高空氣流在40小時內抵達美國，所以無須攜帶太多糧食，他甚至進行了一段時間「禁食訓練」，絕對可以餓上數天，而且帶少量食物能減輕夢幻號重量，最終他只攜帶配酒小菜及零食，並不似遠程冒險。

另外，一般高空氣球都會擺放沙袋等壓艙物，但鈴木今次沒有攜帶沙袋，相反準備是1公升裝的燒酌，總共200瓶，其理由是「燒酌不易結凍」，未知是否他自己想飲，但酒瓶在高空氣流不穩定時，容易翻倒或滾來滾去，根本無法發揮平衡作用。

7個月後、即是1992年11月23日，夢幻號開始起飛，鈴木沒有持有無線電子通信執照，當晚10時開始每隔1小時用手機聯絡家人一次，但聽起來情況一般，例如「氣球漏氣的狀況好像有點嚴重」，翌日清晨6時，鈴木再致電給妻子，交代「到目的地為止沒有問題，不要擔心」，但這也是最後一通電話，從此手機再也打不通。

夢幻號去到11月24日深夜發出求救訊號，至翌日早上8時，海上保安廳空中搜救機在宮城縣外大約800公里高空位置發現夢幻號，見到鈴木向人員揮手，相信無須拯救。搜救機在旁觀察近3小時，夢幻號一直徘徊在2500至4000米高度，並停止發出求救訊號，搜救機當日早上約11時結束觀察，離開現場。

沒料到，搜救機的人員成為最後一批目擊者，自此再無人得知鈴木的訊息，其實要飛往美國，最低需維持在6000米以上的高空，但夢幻號根本無法達到最低高度，而且僅飛了1200公里。事後日本聯絡美國及俄羅斯一同搜救，但卻連連夢幻號殘骸都找不到，鈴木亦生死未卜。

鈴木的去向引來外界猜測，有人估計他被強風吹往白令海峽方向，但當時白令海峽氣溫零度以下，換言之，相信他已凍死了。亦有人預計他早在高空因糧食耗盡而活活餓死，甚至有人推想他眼見功敗垂成，所以一早返回日本隱姓埋名隱居躲避債務。但無論真相如何，因其大膽奇怪行徑，被外界稱之為「氣球大叔」，其失蹤過程亦成為當地的著名的案件。

(綜合)