尚氣｜梁朝偉靚樣釀家庭糾紛　韓女直呼：想嫁他！阿媽回應超殘酷

Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）日前開畫，影帝梁朝偉飾演反派「文武」，與男主角劉思暮（尚氣）上演父子對決。在短短數天，大批網民已紛紛表示被梁朝偉的氣場震攝，甚至有韓國網民直呼「我想嫁給梁朝偉！」，引來其母親毒舌又爆笑的回應。



梁朝偉在電影中飾演反派「文武」，與陳法拉有對手戲。（電影《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

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雖然電影中的主角是「尚氣」，但不少觀眾看過電影均大讚梁朝偉「有樣有演技」，存在感遠比劉思暮高，甚至笑言假如有續集，電影應由偉仔擔正做主角，「第2集不如話滿大人（文武）改邪歸正所以尚氣歸隱，之後由梁生做返主角好嗎？」。

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在韓國，許多網民亦在《尚氣》上映後，於Twitter不停發帖上傳梁朝偉過去的電影劇照，直言已被偉仔迷倒。1名女網民最近就在Twitter分享，指當她看完《尚氣》回家，即在媽媽面前說：「如果我嫁給梁朝偉的話，最後會變成怎樣？」未料早已是偉仔「鐵粉」的媽媽聞言立即大潑冷水，回答說「妳到底算什麼？就憑妳也想與梁朝偉交往！」，超率直又帶點毒舌的回應引來網民爆笑。

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劉思慕以往就分享過自己曾當Stock Photo（庫存照片）模特兒。（「Simu Liu」Twitter圖片）

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