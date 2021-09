尚氣｜梁朝偉靚樣釀家庭糾紛　韓女直呼：想嫁他！阿媽回應超殘酷

Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)日前開畫,影帝梁朝偉飾演反派「文武」,與男主角劉思暮(尚氣)上演父子對決。在短短數天,大批網民已紛紛表示被梁朝偉的氣場震攝,甚至有韓國網民直呼「我想嫁給梁朝偉!」,引來其母親毒舌又爆笑的回應。



梁朝偉在電影中飾演反派「文武」,與陳法拉有對手戲。(電影《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

雖然電影中的主角是「尚氣」,但不少觀眾看過電影均大讚梁朝偉「有樣有演技」,存在感遠比劉思暮高,甚至笑言假如有續集,電影應由偉仔擔正做主角,「第2集不如話滿大人(文武)改邪歸正所以尚氣歸隱,之後由梁生做返主角好嗎?」。

偉仔以演技和外型「收服」觀眾,按圖放大即看網民留言▼▼▼



在韓國,許多網民亦在《尚氣》上映後,於Twitter不停發帖上傳梁朝偉過去的電影劇照,直言已被偉仔迷倒。1名女網民最近就在Twitter分享,指當她看完《尚氣》回家,即在媽媽面前說:「如果我嫁給梁朝偉的話,最後會變成怎樣?」未料早已是偉仔「鐵粉」的媽媽聞言立即大潑冷水,回答說「妳到底算什麼?就憑妳也想與梁朝偉交往!」,超率直又帶點毒舌的回應引來網民爆笑。

點圖放大看《尚氣與十環幫傳奇》的精彩動作場面👇👇👇

