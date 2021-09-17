被母責罵「不讀書以後只能撿垃圾」　11歲仔誤當真體驗撿垃圾生活

不少父母都望子成龍，但也不應給子女太大學業壓力。近日內地江蘇省1名母親報案，指11歲兒子突然離家出走，久久未回家，警方調查後在社區附近發現兒子；一問之下，原來母親較早前因為功課問題，責罵兒子「不好好讀書以後只能撿垃圾」，未料兒子竟真的去體驗撿垃圾的生活，讓她哭笑不得。



內地江蘇省1名11歲男童日前被指離家出走，原來因為母親不滿他做功課分心，大罵「不好好讀書以後只能撿垃圾」，結果他信以為真，體驗撿垃圾生活。（微博影片截圖）

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據內媒報道，江蘇省蘇州1名母親日前到派出所報警，指其11歲兒子離家出走，失去聯絡1個多小時，身上沒有電話和手錶。警員其後翻查閉路電視片段，顯示兒子其實就在住所附近，母親連忙趕回家，看到兒子就在家門外，並表示「我去撿垃圾了」。

母親受訪時解釋，較早前曾因為功課問題而與兒子口角，一怒之下說了氣話，「我說你以後不好好學習的話，你明天可能就要去撿垃圾了」，兒子則信以為真，更稱要去「撿撿看」體驗一下。不久，兒子突然獨自離家，撿了幾個膠樽，不知情的母親便向警方報案。最後在警員的游說下，母親表示以後教育兒子時會多加注意方法，並與兒子好好溝通。

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報道引來大批網民討論，不少人大讚男童甚具行動力，日後必定成材，反而勸母親不要給予太大壓力，「很大膽很有行動力啊，是個人才，好好培養」、「這麽聽話，建議媽媽以後說『不好好讀書以後只能上清華北大』」、「這就是危機意識、應急預案、執行力和領導潛力」、「得虧沒說當乞丐」。

（綜合）

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