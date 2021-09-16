波蘭醉漢全裸去買啤酒再遊蕩　被捕揭發是檢察官　即時停職恐被炒

男子竟然全身赤裸入舖買啤酒？波蘭早前有名男子全裸走入商店買啤酒，其後再於街上遊蕩，被民眾拍照瘋傳。警方到場將他拘捕後，發現他竟然是當地檢察官，引起網民熱議，笑稱他將檢察官身家清白的一面「付諸實踐」。當地檢察部門確認他是1名38歲的檢察官，已即時將他停職，等待紀律處分，可能會將他解僱，由於他的舉動影響當局聲譽，將對他提出訴訟。



波蘭有名裸男入商店買酒，有民眾指職員見裸男醉了不賣酒給他，警方拘捕他後，發現他是當地檢察官。（Polsat News截圖／Twitter圖片）

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事件發生於波蘭西南部城市希維德尼察（Świdnica）1個叫Zarzecze的住宅區，上周四（9日），有民眾拍到1名全裸男子在區內遊走，途人被他嚇到，沒上前警告。裸男在區內的街道、公園及商店遊蕩，警方接到民眾報案，即時派在附近巡邏的警員前往，將男子拘捕。

警方發言人指，這名38歲男子當時喝醉，以公共猥褻罪名將他拘捕。他遊蕩時未有傷人，但發現他其實是當地的檢察官 Maciej W.。當地傳媒指，這名檢察官原本正休假。

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報警的女市民稱，裸男當時在商店收銀台想購買啤酒，但店員見他已經喝醉，拒絕賣酒。裸男之後倒在地上，看了她兩眼。她原本去商店取包裹，見到這畫面即時拿出電話，但店家提醒她別拍照，因為裸男是知名人士，女子未有理會照樣報警，但警察趕到前裸男已離開商店。

希維德尼察檢察官辦公室向當地傳媒表示，他們收到警方提供的資料，確認男子是檢察官 Maciej W.，檢察總長已要求紀律部門啟動紀律處分程序，Maciej即時被停職，可能會被解僱，而且Maciej的行為令檢察部門聲譽受損，國家檢察院將提出訴訟。辦公室同時提到，紀律處分可能包括警告、訓誡、減人工、罰款、撤職、調職，甚至開除。Maciej自2011年起在希維德尼察檢察官辦公室工作，其上司拒絕評論事件。

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相關照片在社交媒體瘋傳，網民指看得出他過得很快活，「他覺得自己在天堂」，質疑他身為執法者竟犯這樣的錯，認為必須開除這名檢察官，「這個人不應再於法律行業工作」，又不解為何當局要隱藏他的全名。又有留言笑稱，許多檢察官都說自己身家清白沒有任何隱瞞，「他只是付諸實踐」。

（綜合）

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