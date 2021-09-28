港男手機存大學女神電話錄音　備份IG比堅尼相　女友呷醋：好心痛

不少人心中都有自己的「男神」和「女神」，但通常都是遙不可及的對象，最近有女網民在討論區發文，抱怨其男友手機仍儲存着以前喜歡過的「女神大學同學」照片，另外還有2人交談的電話錄音，甚至近期曾再熒幕截取女神同學上傳至Instagram的比堅尼照片，讓樓主直呼心痛。



1名女子在網上發文抱怨，指其男友的手機中一直存起女神同學的照片，甚至還有以往2人的電話聊天錄音，並將照片在Google Drive備份。（原本以為只是手機掉了》劇照）

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該名女網民在Dcard討論區發文，表示男友以往曾短暫「做兵」，喜歡1名大學女同學並視作女神，她本來以為一切都已成過去，未料最近偷看男友手機，才發現對方竟儲存了女神在社交平台發布的照片，甚至有電話對話錄音，讓她非常心痛，又指「一直保存照片，有留戀的意味」。

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帖文引來網民熱議，部份人認為樓主男友的行為太過份，並且沒有考慮女方感受，「點解覺得好變態」、「我覺得佢仲等緊同女神有朝一日會一齊」、「絕對唔係妳小氣」。但也有網民勸樓主不必理會，指男性對於「女神」和「女朋友」的定義差別很大，「女神（幻想中的）同女朋友／對象（可觸及的）真係可以分得好開，追女神難度高同代價高，睇下就好」，樓主若非常介意的話，建議她倒不如直接與男友溝通。

（Dcard）

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