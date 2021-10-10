重陽節│5生肖把握「九九」時機　台民俗學者教做這件事開運

農曆九月初九「重陽節」，又稱「重九」或「九九」。這天代表陽數的「九」字雙雙出現，陽氣被指達到一年中的頂點。台灣民俗學者廖大乙指，此時人們適合登高避災，並按自己所屬的生肖需要來開運。



5個生肖宜把握重陽節時機開運。（電視劇《魷魚遊戲》劇照）

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