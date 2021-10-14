重陽節登高5大宜忌　不能說節日快樂、行錯山隨時吸入衰氣？

又到農曆九月初九重陽節，在傳統陰陽觀念中，「九」是陽數，故二九相重即為重陽（也稱重九）。相傳這天是一年之中陽氣最重日子，也是大凶之日，會有瘟氣降臨，因此適宜到高處去，即登山躲避「凶氣」，也寓意步步高升。運氣欠佳者不妨響應登高的節日傳統，並留意以下有關行山的趨吉避凶貼士。
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