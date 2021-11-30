天文台再調低氣溫預測！周四有區僅6°C超嚴寒　1個保暖動作會更凍

【天文台／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖】天文台表示，受一股強烈東北季候風影響，未來兩三日華南沿岸地區早上天氣會相當清涼，日夜溫差較大，預料季候風會在周末期間至下周初持續影響廣東沿岸，該區早上仍然清涼。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋妮亞圖會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域。

今日最高氣溫25度，但明日急跌11度至最低14度，周四更會跌至13度。根據天文台九天天氣預報，未來幾天市區氣13度至24度，其中12月2日（星期四）市區最低氣溫只有13度，分區最低氣溫更只有6度，當中上水、沙田、大埔僅9度，打鼓嶺則只有6度。

天氣轉涼下，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。



未來九天天氣預報：

未來九天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾冷，12月2日分區最低只有6度！▼▼▼

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禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

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