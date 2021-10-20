萬聖節丨港女約朋友去蘭桂坊感受氣氛　男友即拒絕：想勾引邊個

萬聖節將至，不少人也會選擇扮鬼扮馬外出慶祝，而中環蘭桂坊就是熱門地點之一。有港女於討論區發文，指每年萬聖節也會與友人穿上不同服飾到蘭桂坊感受節日氣氛，早前她與男友分享選中的服裝時，卻遭對方阻止當晚外出，直指「好多鹹豬手」，又質疑她的打扮「想勾引邊個」。港女大呻慘被夾於男友與友人之間，一方面不想影響與男友的感情，另一方面卻擔心不出席會令朋友掃興。



港女指每年萬聖節也會與友人穿上不同服飾到蘭桂坊感受節日氣氛，今年卻遭男友禁止。（資料圖片）

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該名港女以「男友唔畀我萬聖節去蘭桂坊」為題發文，指每年也會與幾名女性友人於萬聖節當日到蘭桂坊，「諗住可以着costume化浮誇妝過下癮」，感受一下節日氣氛。正當她已選好今年的小紅帽打扮，興奮與男友分享，打算問對方意見時，男友竟一口拒絕：「咪去啦你！」

按圖看男友禁止港女去蘭桂坊的原因▼ ▼ ▼



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不忿被禁外出玩的她不禁追問「唔畀去」的原因，男友便指「蘭桂坊好多鹹豬手好危險」。她聞言即解釋指自己不會逗留至通宵，而且同行友人亦會互相照應，惟這時男友突然衝口而出：「你着到咁，又背心裙又黑色絲襪係想勾引邊個？」

港女直指因擔心男友不喜歡，已選了不太暴露的服飾，「自問呢套我自己覺得已經唔係啲咩暴露嘅衫，自己都知有男朋友所以唔揀比較性感嘅costume」，不明白男友為何堅持拒絕，「喂啊咁唔通我真係包到好似個南瓜咁咩，我自己接受唔到自己囉」。

港女大呻慘被夾於男友及友人之間，不想影響與男友的感情，卻又擔心不出席會令朋友掃興。（資料圖片）

她大呻現時慘被夾於男友及友人之間，不知如何是好，只好向網民求教，「男朋友講到咁嚴重，但我又真係好想去感受下節日氣氛，同班friend一年一次chill下，同埋擔心唔去會俾佢地哋掃興」。

網民看過帖文各有看法，有人認為男友的擔心不無道理，又建議港女可與男友一同出席，「落老蘭從來無俾人抽過水真係唔信」、「其實要享受拍拖嘅美好就要明白有時候一定要捨棄一啲自由，始終地方又亂又雜，有一定危險性喺度，你男朋友擔心係有理由」。亦有人指男友的說話太過份，根本沒有尊重港女，「其實佢擔心唔係問題，但佢咁講嘢真係好唔尊重，點解要睇死女朋友係去勾引人？」。

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