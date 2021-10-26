管理處公告列1個原因　籲住客晚10點後勿沖涼　網民：樓快垮了？

夜深時份為免對其他人造成滋擾，要保持安靜是美好公德，但在家居正常活動不為過吧？不過，台灣有網民上傳1張物業管理處發出的公告，勸籲住客在晚上10時後不要製造噪音，當中的行為除了不要釘牆或別讓小孩嬉鬧奔跑，竟然還包括「半夜洗澡」，內容引來網民熱議，質疑該大廈的隔音究竟有多差，笑言「這大樓的隔間是用紙糊的嗎？」。



台灣有網民分享某大樓的管理處公告，勸籲居民勿在深夜製造噪音，但其中出現「半夜洗澡」等行為，因而引來網民熱議。（fb「爆怨公社」）

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有網民日前在facebook群組「爆怨公社」發文，表示最近搭升降機時看到1張公告，內容主要提醒住客切勿在晚上10時後製造噪音，指由於大樓隔音差，只要有人「移動桌子、釘牆壁、小孩子嬉鬧奔路、半夜洗澡、洗衣服等」，均可令整棟大樓都感受到，希望住客能有公德心和將心比心，保持寧靜。

樓主在帖文質疑管理處公告中關於「晚上10點後不能洗澡」的內容，直言「哇！這是什麼？怕影響到住戶睡眠？」。大批網民亦留言附和，甚至嘲諷相關大樓應是「危樓」，管理處的要求強人所難，表示「這大樓的隔間是用紙糊的嗎？」、「這個大樓還真敏感」、「不洗澡洗衣服很難」、「這個房子應該打掉重練」、「學生宿舍喔？還是軍營？」。

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（fb群組「爆怨公社」）

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