港首現AY.4.2變種病毒個案！　勁過普通Delta？　4大須知一文看清

【Delta變種病毒／AY.4.2／疫苗效用】衛生防護中心今日（11月5日）公布，日前有一宗由英國倫敦抵港、涉及L452R變異病毒株的新冠肺炎確診個案，確認屬於「Delta」變異病毒株（B.1.617.2）的AY.4.2亞系，是香港發現首宗相關個案。有報告指，AY.4.2亞系可能比其他「Delta」變異病毒株更具傳播力，究竟AY.4.2是什麼？威力、傳播力比普通Delta強多少？疫苗是否仍有效用？以下一一解答。



「Delta」出現變異病毒株AY.4.2。（資料圖片）

AY.4.2是什麼？



AY.4.2是新冠變種病毒株，從Delta變異病毒株變種而來。

哪些國家、地區最受影響？



根據世界衞生組織，AY.4.2病毒自2021年7月起在世界各地開始增多。截至2021年10月底，超過2.6萬個來自42個國家的AY.4.2基因排序，已上載至網上基因庫（GISAID），當中大部份基因排序由英國通報，而AY.4.2於當地個案所佔比率亦逐漸上升。

AY.4.2比其他「Delta」更強勁？



由於AY.4.2是從Delta變種而來，故部份特性會與Delta相同。有報告及專家推測，AY.4.2傳染力高10%至15%，惟確實傳播力仍屬未知之數。

疫苗有無用？



目前英國初步分析指出，AY.4.2對比其他Delta變異病毒株，沒有明顯削弱疫苗功效。但只屬初步推測，實際如何仍有待研究。

目前英國初步分析指出，AY.4.2對比其他Delta變異病毒株，沒有明顯削弱疫苗功效。但只屬初步推測，實際如何仍有待研究。（資料圖片）

（綜合報道、衛生防護中心資訊）