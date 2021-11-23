犯罪集團造假證帶人免排隊玩上海迪士尼　利用殘疾措施賺逾¥10萬

去主題樂園最花時間的事情就是排隊。內地有人利用樂園遊客不想排隊的心態及樂園方便殘疾人士的安排，以偽造殘疾人士證件假扮殘疾人士，然後利用殘疾人士免排隊的安排收錢帶人玩遊樂設施，而有關收費更高達每人400至500元人民幣（約489至610港元），聲稱多個遊戲都只需要5分鐘就可以入場。手法曝光源於當地公安收到「票務」糾紛，順藤摸瓜後發現多人涉案，搜獲大量涉案工具及證據，集團只經營約4個月就獲利十多萬元人民幣。



有犯罪集團利用上海迪士尼方便殘疾人士的措施，偽造相關證件之後收錢帶人入園免排隊玩遊戲。報道指，有關服務原本價格達400至500元人民幣。（網上圖片）

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內地網上流傳有關上海迪士尼的特別服務，指只需要付款就可以享有「迪士尼所有項目免排隊」。服務說明指「本人持有殘疾證」，辦理協同卡後可以享有跟尊享卡同樣的待遇，即「可以不用排隊就直接進去」，明言「帶你快速遊玩8大熱門項目」，舉例多個別人排隊約1至2小時的遊戲，他只需要5分鐘就可以入場。

原來根據現時上海迪士尼的政策，殘疾人士入場後到遊客服務中心辦理「殘疾人士通行服務卡」後，只需預約就可以免排隊玩任何一個遊戲設施，而且同行人數更可達5人，詎料有關方便殘疾人士的安排竟然被利用成為賺錢的方法。

9月20日，內地上海浦東公安分局國際旅遊度假區公安處接到糾紛投訴，有人指自己在網上二手平台購買「迪士尼快速通行服務」，入場後卻與對方發生糾紛。警方到場後發現，所謂服務由1名姓周的男子提供，其實是以方便殘疾人士措施賺錢的「導遊」服務，收費更高達每人400至500元人民幣。警方更發現，周男的身份證及殘疾人士證均屬偽造，並搜出假的迪士尼殘疾人士通行服務卡、同行人合照和代碼印章。有了以上物品，周男就可以隨意帶人入場玩任何遊樂設施，而且程序不需要經過園方的遊客服務中心。

令人嘩然的是，周男背後原來是1個有規模的集團式經營，除了由老闆向他提供假證件及印章之外，更有其他人一起提供同樣的「導遊」服務，警方於是成立專案組調查相關集團。

內地警方追查數天之後，即成功破獲整個犯罪集團。（網上圖片）

追查數天之後，專案組鎖定多次入園及身份可疑的人士，相信他們分別是集團的老闆及其他「導遊」。專案組留意到，相關可疑人士即將乘坐飛機前往上海，更預訂了國慶後離開的機票，所以在9月29日凌晨分別於迪士尼附近的1個社區及虹橋機場拘捕共7名疑犯，在他們身上搜出超過50件假冒證件及印章，包括居民身份證、殘疾人證、殘障人士通行服務卡、代碼印章。

涉案老闆本身的確是1名殘疾人士，她某天入場後發現可以此謀利，就在老家找來共7名同黨，由她提供假證件及印章，然後在網絡招攬客人，利用相關措施賺錢。集團經營約4個多月，已經服務超過800人次，獲利十多萬元人民幣。現時涉案主腦因涉嫌偽造國家機關證件罪而被刑事拘留，另外7人則因為使用偽造居民身份證和其他證件而被行政拘留。

（澎湃新聞）