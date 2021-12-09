內地童向高速公路車輛擲石　玻璃碎插入司機手臂　家長想賠錢了事

家長有責任隨時看管年幼孩子，避免做出傷人之事！內地1名貨車司機早前在高速公路上行駛時，車頭擋風玻璃突然被從天而降的小石擊中打碎，玻璃更刺中他的手臂。他後來才知道是小孩在行人天橋上向他擲石，造成意外，涉事小孩的家長後來趕到派出所，並協議賠償800元（約980港元）。不少網民認為事態嚴重，「砸死人怎麼辦？」，只賠償800元「連換個擋風玻璃都不夠」，亦批評小孩的家長不負責任，沒有管教好自己的子女。



貨車司機張先生早前駕車時遇上從天而降的小石頭擊中車窗，玻璃碎更插入他的右臂。（網上短片截圖）

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事件發生在內地瀋海高速，貨車司機張先生於周一（6日）駕車行經該條高速公路時，見到天上突然掉下1粒只有手指頭般大的小石頭，剛好擊中貨車擋風玻璃，令玻璃碎裂，碎片散落在車廂內，他的右臂被玻璃碎片刺傷。張先生在意外後立即減速，最後在路肩停車報警。

張先生表示，他當時的車速約每小時80公里，小石頭正好打中擋風玻璃，形成玻璃碎。警方調查後確定，飛向貨車的小石頭是1名孩子在行人天橋上擲過去的，孩子的家長及村長之後趕到派出所商議解決方法，孩子家長最後賠償800元給張先生作賠償。

張先生的貨車擋風玻璃被小石擊中，可見車頭有明顯的受損痕跡。（網上短片截圖）

事件引來網民熱烈討論，首先批評孩子擲的雖然只是小石頭，但一樣可以引起嚴重意外，「如果真的砸死了人，不就是殺人嗎」、「砸死人怎麼辦呢？賠錢，小孩也沒啥懲罰」。留言亦批評800元賠償明顯太少，「擋風玻璃壞了加受傷才800？」、「司機肯定做了讓步，不然不可能才800」、「熊孩子這800都買不到教訓」。