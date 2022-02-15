元宵節｜阿媽煮元宵堅持攤凍再食　一撈起驚見結成「人腦」惹爆笑

網上不時有人分享女友及媽媽的「暗黑料理」，讓人哭笑不得。適逢今天（15日）是元宵節，有台灣網民發文分享數年前元宵節媽媽煮的「人腦元宵」，他憶述當時媽媽中午吵着要煮元宵，卻打算放涼晚上再吃，他極力阻止但失敗，到晚上媽媽用湯勺撈起元宵，才發現元宵全結成一坨，帖文引來網民留言笑說「老母讓元宵團圓了」。



有台灣網民發文分享數年前元宵節媽媽煮的「人腦元宵」，當時媽媽中午煮完元宵後放涼，晚上再吃時才發現元宵全結成一坨。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名網民於facebook群組「爆廢公社」發文出賣媽媽，將媽媽數年前於元宵節製作的「人腦元宵」公諸於世。他憶述，當日中午媽媽吵着要煮元宵，但卻打算放涼晚上再吃，「即使我強烈的制止但依舊無法抵擋她的任性（無奈），就隨她去吧！」。

到晚上媽媽將放涼的元宵拿出來，用湯勺一撈，驚見元宵全結成一坨，形狀如人腦般。媽媽十分尷尬，嘗試用湯勺將元宵分開，他笑言「每分開一次就彷彿某段記憶跟着消失」，又奉勸其他網民，無論是湯圓或元宵，千萬記得要吃的時候才煮，不要煮了不吃硬要放涼，「除非你也打算來碗人腦元宵！」。

有網民留言笑說「很好啊，元宵不是要團圓嗎？都團圓在一起了」、「這樣以後萬聖節也可以吃湯圓了？」、「只好拿刀叉吃湯圓了」、「笑爛，粉紅色是戀愛的記憶嗎？」、「每少吃一次湯圓，就能減少一位人類受害」、「母親在示範團結力量大」。

有網民則教路，「其實可以先煮好湯圓，泡冰水，水濁就換水，並攪拌不讓他粘一起，等冷卻後，湯圓就不會這樣團結一心了。然後等到要吃時，才開始煮熱湯，湯圓再倒下去就好了，泡冰水的湯圓吃起來會更Q，卻又不會像冰冰箱那樣硬」。

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