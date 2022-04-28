綠色零售債券認購攻略｜券商2大優勢更勝銀行　短炒長揸邊樣賺？

政府零售綠色債券於4月26日早上9時至5月6日下午2時接受公開認購，今次目標發債額為150億元，並可視情況提高至200億元。每手入場費1萬元，保證息率最少2.5厘，全期3年可穩袋至少750元，投資者無論打算長揸收息，抑或短炒均可從中獲利。今次市民可透過銀行或券商申請綠色債券，不過原來兩者在提供優惠、買賣時差、以至買賣價格均有分別，甚至可能影響回報。到底應如何選擇抽綠色債券渠道，以下立即為你一一拆解：



今次綠色零售債券將於5月18日發行、5月19日正式上市。綠色債券和iBond之間最大分別，在於兩者用途有別，綠色債券是政府集資為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資。除此以外，分配方式、買賣安排、息率等均與iBond一樣，意味綠色債券採用平均分派、盡量做到人人有份，料極大機會所有申請者至少獲派一手，專家一般建議只需申請三至五手。

富途「13免」連新開戶優惠 助投資者賺到盡

目前各大銀行和券商均提供申請綠色債券優惠和費用減免，例如匯豐、中銀、渣打。券商方面，富途證券提供「13免」優惠，當中包括「免認購手續費」、「轉入費」、「託管費」、「到期贖回費」等常見優惠外，還有「免孖展利息」、「港股一世免佣」以及「暗盤首日免佣買賣」、「暗盤交易平台費」等，讓投資者無論長揸、短炒均可賺到盡。

富途表示，首兩日綠色債券認購反應較去年iBond同期更為熱烈，截至4月27日，已有2萬人通過富途認購綠色債券，認購金額逾10億元，平均每人認購5手，有客戶最多認購300手。

事實上，愈來愈多人經券商認購政府債券，對上一次iBond有70.9萬份申請，34%人經券商申請，而最多人使用的券商是富途，佔整體申請12%、佔總金額7.5%。

在穩賺的情況下，相信會吸引不少投資新手認購。若想「零成本」袋走所有利潤，則應細心比較各銀行和券商開戶優惠，連同認購綠色債券優惠一併考慮。

以富途為例，由2022年4月20日起新開戶即可獲港股一世免佣及1股騰訊，同時更獲得合共價值900港元基金及股票現金券，合共約1,300港元新開戶優惠獎賞。加上「13免」認購綠色債券優惠，富途對比其他銀行及劵商優惠最多，讓投資者可以「賺到盡」！

富途「13免」*優惠所有客戶均適用，包括可透過限時免孖展利息活動獲領1張孖展減（免）息券**，用1萬元即可免息認購最多5手綠色債券。換句話說，若於富途開戶並認購綠色債券，即可認購綠色債券賺錢之餘，更可賺到新開戶優惠回贈，令投資回報最大化！

另外，在實際操作買賣綠色債券時，券商也會較銀行有優勢。

券商自設暗盤 買賣較銀行靈活

以短炒為例，現時富途等券商自設暗盤買賣，使用相關券商的投資者可於正式上市日前一晚於暗盤市場沽出債券立即鎖定利潤，並且取回資金再作其他投資。參考近年iBond暗盤價，每手可賺逾300元，利潤隨時比正式買賣後立即放售還要多。

除暗盤買賣外，券商與銀行另一大分別在於放售債券安排。現時債券市場分為交易所以及場外交易，前者即透過港交所買賣，與一般股票買賣無異，較具彈性，多為券商所採用，投資者只需透過券商APP即可買賣。至於銀行，投資者賣出債券前需將債券轉倉至股票戶口，往往需時2至3日，意味投資者無法即日沽出套現。

長揸：券商較易提取派息

就算是長揸，申請前亦要考慮到銀行和券商也有分別，因為綠色債券每半年派一次息，若經銀行認購，派息未必能即時提取，可能需要到分行處理，又或是出售債券或3年期完結後才能一次過提取，而且當中會涉及存倉費，收費視乎個別銀行而定。相反，富途等券商會將派息存入相關現金戶口，透過手機APP即可提取利息或將之用作其他投資，並且免存倉費。