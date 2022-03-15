美麗華集團派10萬快速檢測包予員工、租戶、顧客、社福機構

第5波疫情嚴峻，每日確診人數數以萬計，市民都紛紛嚴守抗疫措施。與此同時，美麗華集團啟動「MIRA CARE」計劃，搜購超過10萬套獲得歐盟認證的快速檢測套裝，派發給旗下員工、商場租戶和會員，以及Mira旗下酒店及食肆的顧客，積極鼓勵自我檢測，並在旗下商場、酒店及餐廳推行一系列嚴謹的防疫措施，所有員工上班前必須先進行快速檢測，確保客人可以安心放心。換言之，每人有機會在商場及餐廳領取多個檢測套裝。集團亦與社福機構合作，捐贈快速檢測套裝予基層及獨居長者。同時亦預留部分檢測套裝於網店Mira eShop以優惠價供客人換購，與港人同行抗疫。



面對急速蔓延的疫情，社會大眾都需要不斷搜購防疫用品，美麗華集團透過「MIRA CARE」計劃發放10萬套MEDOMICS快速檢測套裝，以鼓勵大眾定期自我檢測，保障自己及他人。

美麗華集團搜購超過10萬套獲得歐盟認證的快速檢測套裝。

設獨立衞生包裝的MEDOMICS，獲歐盟CE1434認證，靈敏度達94.1%，特異度達99.51%。

派快測包予商場租戶、會員、食客 伙聖雅各福群會向長者捐檢測包

美麗華集團表示，「MIRA CARE」計劃目的是鼓勵大眾自我檢查，集團會透過業務渠道免費派發給集團旗下商場Mira Place的租戶、會員、Mira Dining 旗下餐廳的堂食顧客，以及The Mira Hong Kong 酒店有需要的住客。換言之，顧客有機會憑以下表列方式領取多於一個快速檢測套裝。集團亦將部分MEDOMICS快速檢測套裝於網店Mira eShop以優惠價換購。

另外，集團亦與聖雅各福群會合作，捐贈快速檢測套裝，上門派予基層及獨居長者，協助基層共同抗疫。

美麗華集團向Mira Place租戶免費派發檢查包

嚴謹防疫措施 所有員工均須上班前檢測

美麗華集團強調，旗下商場、酒店及餐廳現已實施嚴謹的防疫措施，務求同時照顧到員工、租戶及顧客三方的安全衞生，讓大家在疫情下，盡可能安心地工作、購物、用餐、住宿。考慮到員工及保障顧客的健康，集團員工均獲發快速檢測套裝，所有酒店、餐飲及商場的前線及外判員工，每天上班前都會進行快速測試，減低工作環境的染疫風險。

安心購物 Mira Place 商場每日深層霧化消毒清潔

至於Mira Place商場會進行更頻繁的消毒及清潔，包括商場公眾區域、設施及內部員工區域。商場及辦公樓層亦會每晚進行深層霧化消毒清潔。商場上年已於大部分廁所加裝備有消毒功能，採用NCCO（Nano-Confined Catalytic Oxidation）氧聚解空氣處理技術的空氣過濾系統，並每晚進行深層消毒清潔，另全日每兩小時消毒一次。此外，商場多個地方已設置自助消毒搓手液機、量度體溫服務及智能消毒站，為顧客及寫字樓上班人士提供全身消毒防疫保護。

安心住宿 酒店採用Mira Clean Stay標籤

美麗華旗下的The Mira Hong Kong 酒店已推出一系列嚴謹清潔程序，包括客房所有接觸頻繁的表面均以消毒劑徹底清潔；退房後員工會以消毒噴霧清潔客房，並貼上Mira Clean Stay標籤貼確認已完成消毒並徹底清潔的客房。

除了客房，酒店於公共設施及登記流程上，亦制定全面清潔及加強消毒程序。房務部員工每小時為門柄、扶手、電梯樓層按鈕、接待處櫃台、公用電話、地毯等進行清潔和消毒，而所有房客與訪客於進入酒店時均需登記個人資料、進行體溫量度、個人健康申報。

安心用餐 餐廳D類模式運作 所有員工已接種疫苗

美麗華集團指出，旗下所有餐廳員工均已接種疫苗，餐廳以D類營運模式運作。餐廳因應疫情，已加強相應的防疫及安全措施，包括餐廳負責招待的員工及廚師均須全程配戴口罩及按工作需要配戴手套。另外，集團為答謝醫護人員，只要本地醫院及醫管局轄下醫護人員出示工作證明，於翠亨邨等指定餐廳可享外賣自取7折。

（資料及相片由美麗華集團提供）