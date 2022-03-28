小學題│16:59過60秒是下午幾點？　老師話係10點　網民爆笑解畫

「一理通百理明，明白了計算可變簡單」，但這條數學題的答案，卻令一眾網民怎麼想也想不通！有台灣網民發帖，指日前有朋友問他1條小學的數學題，「下午4時59分過了60秒後是幾點？」，他回答是下午5時，對方卻說學校老師指答案是下午10時，令他十分困惑，大呼「搞不懂其中邏輯」。一眾網民同樣是「黑人問號」，紛紛拋出千奇百怪答案企圖替老師「夾硬解釋」，但認為最好方法還是向老師查問清楚是否答案出錯。



有台灣網民近日於網上分享一條數學題目，並表示學校老師指答案是下午10時，令他十分困惑。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名網民於facebook群組「爆廢公社」發文貼出該條數學題，希望其他網民能幫忙解答為何老師指答案是下午10時，而非下午5時。有網民笑言「應該是下午4:59分的時候，想說躺個60秒休息好了，結果睡過頭醒來已經晚上10:00，同樣的邏輯也可以套用在早上賴床！」、「考卷上的時間是會跳動的，學生寫的時候是16:59，但老師改考卷時已經是21:59，所以是十點，沒錯！」、「原來度日如年是真的」、「誰都會背叛你，就只有數學不會，數學不會就是不會」。

有網民點出出錯的原因，「可能是題目或者答案印錯，老師又只看給的解答本對答案」、「是學生轉述還是老師親自說的？學生轉述的話有可能會學生自己聽錯答案，然後跟家長堅持說是老師說的」。

同場加映：小學數學題｜神秘符號題考起家長 破解原來只需一條線？



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