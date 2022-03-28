上網課無幫手做家務遭阿媽話太懶太得閒　女大生呻冤：真係上緊堂

「成日坐喺到玩電腦！」這句似乎是母親總會掛在嘴邊的說話，好像用電腦和娛樂已自然掛勾。最近有女大學生在討論區發文，稱在家上網課時，母親總會認為自己無所事事，遂叫她幫忙做家務。每當她以「忙緊上緊堂」為由拒絕，母親卻會說她太懶，甚至指責她叛逆，令她相當崩潰。帖文一出，大批網民驚呼「以為係自己出post」，驚覺原來有這麼多「同路人」。



樓主在帖文訴說自己明明在上網課，卻被母親誤會自己整天坐在電腦前太懶，網民回應表示有相同經歷。（《愛‧回家之開心速遞》影片截圖）

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樓主在Dcard以阿媽！Online上堂唔等於我24小時得閒啊」為題發帖，隔空向媽媽喊話：「我真係上緊堂！」樓主指受疫情影響，需要在家中用電腦上網課，而母親卻總會在她上課期間叫她幫忙做家務，就算她已經解釋自己正在上課，母親也會認為「坐喺部電腦前面有幾忙」，甚至會斥責樓主太懶，令她哭笑不得。

樓主亦總結自己母親叫自己做家務時常用的2大技巧，包括：

1、用身分壓你

樓主指母親第一常用句是「你咩態度啊？」，即首先以長輩身分要求她改善態度，然後再要她「將功補過」提供相應協助。

2、情緒勒索

「得啦、唔使你啦，我一個女人仔自己搞掂啦」是樓主母親第二常用句，透過令樓主感到愧疚從而達到目的。

網民普遍認為在阿媽心目中，上網課的自己就像是待在家中無所事事的「廢青」，毫無貢獻。（《愛‧回家之開心速遞》影片截圖）

不少網民都回應「我阿媽都係咁」，紛紛舉例力證父母親覺得子女在家上網課就等於不用上課，通常是「玩電腦扮忙」。由於事件相似度近乎一百，令一眾網民懷疑樓主是自己的「影分身」，十分搞笑。有人更笑稱樓主媽媽的說話內容與其母親完全一樣，懷疑自己的母親和樓主的母親是同一人，上演了一幕令人發笑的「網上尋親記」。

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